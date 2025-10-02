El Betis suma con suficiencia su primera victoria

El Betis sumó este jueves en el campo del Ludogorets búlgaro (0-2) la primera victoria en la Liga Europa, después de que arrancara el torneo con un empate en Sevilla ante el Nottingham Forest inglés (2-2), y lo hizo en un partido en el que se mostró superior sin, aparentemente, forzar al máximo.

En la primera parte marcó el argentino Giovani Lo Celso y a los pocos minutos de la segunda el español del conjunto local Francisco Javier Hidalgo 'Son' se encajó en propia puerta el segundo para los béticos, lo que fue definitivo en un encuentro que los visitantes no vieron peligrar en ningún momento.

No sorprendió el entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, y como es habitual hizo una gran rotación de jugadores para alternar entre los partidos de LaLiga y los europeos. En esta ocasión fueron hasta ocho los cambios introducidos en el once en comparación a la cita del pasado domingo ante Osasuna.

El preparador del Ludogorets, el portugués Rui Mota, mantuvo la base del equipo que superó a domicilio en la primera jornada del torneo continental al Malmö sueco (1-2), con sólo la entrada en esta ocasión del defensa Anton Nadyalkov en el sitio del sueco Joel Andersson y del centrocampista checo Filip Kaloc en el lugar del caboverdiano Deroy Duarte.

El conjunto sevillano, claro favorito en este partido y también para avanzar a la siguiente fase del torneo, no pasó del empate en el arranque de la competición en La Cartuja, con lo que su misión de este jueves era empezar a sumar de tres y a mirar con buenas sensaciones al partido del próximo domingo en Barcelona ante el Espanyol.

De entrada, los locales tuvieron una primera incidencia en su contra, cuando a los cinco minutos una entrada del dominicano Junior Firpo sobre el central Edvin Kurtulus hizo que el sueco tuviera que dejar el campo en camilla y ser sustituido por el beninés Olivier Verdon.

Los visitantes fueron los dominadores y dieron más juego al ataque por su banda izquierda, donde el propio Junior Firpo y Rodrigo Riquelme se las tuvieron que ver con uno de los protagonistas del encuentro, el lateral derecho sevillano Son, un reconocido bético que debutó en Primera División española con el Levante de la mano del actual director deportivo de la entidad andaluza, Manu Fajardo.

Pese a ello, rebasada media hora llegó el 0-1 para el Betis y lo hizo por la otra parte de su ataque, la derecha, a la que se incorporó el central brasileño Natan de Souza para recuperar un balón y cederlo a Lo Celso, quien con una precisa rosca lo colocó pegado a un palo ante la impotente mirada del meta neerlandés Sergio Padt.

Poco más se vio hasta el descanso, aunque en la prolongación Son, muy activo y con ganas ante el adversario de su tierra de nacimiento, metió el susto en el cuerpo a los béticos en un lanzamiento de falta directa al borde del área que acabó con la pelota muy cerca de un poste de la portería que defendió en esta ocasión Álvaro Valles.

Arrancó con fuerza la formación búlgara en la segunda parte y presionó alto, lo que le dio a la española la oportunidad de encontrar espacios, algo que aprovechó a los siete minutos en un avance por la derecha de Aitor Ruibal y un remate en la izquierda de Junior Firpo, quien se encontró con la inesperada colaboración de Son para que el balón rebotara en el sevillano y entrara en su propia meta.

El 0-2 fue definitivo, pese a que había aún muchos minutos en juego, en los que el Betis pudo, en alguna que otra ocasión, como en un lanzamiento al poste del marroquí Ez Abde, poner más tierra de por medio, aunque también el Ludogorets gozó de una ocasión para ajustar el marcador en un intento del brasileño Caio Vidal.