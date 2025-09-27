Fútbol
Moleiro castiga al Athletic y prolonga la racha del Villarreal
EFE
Vila-real
Un gol de Alberto Moleiro a un cuarto de hora del final ha permitido al Villarreal mantener su excelente racha como local ante un Athletic Club que fue de menos a más y que prolonga su mala dinámica.
El conjunto que dirige Ernesto Valverde fue superior durante el primer periodo, en el que maniató casi el juego creativo del Villarreal, pero no golpeó y permitió que su rival, mejorado tras el descanso, reaccionara para llevarse los tres puntos en un pulso con Europa en el horizonte.
