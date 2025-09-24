Investigación
Dos investigados y un detenido en Pontevedra por los altercados al paso de la Vuelta
La Guardia Civil les atribuye delitos de desórdenes públicos y desacato en las protestas contra la participación del equipo Israel en la carrera ciclista
Redacción
Los incidentes registrados el pasado 9 de septiembre en el municipio pontevedrés de Mos con motivo de la llegada de la Vuelta a Españase han saldado con dos personas investigadas y un detenido.
Los dos investigados tienen su residencia en Redondela y Ourense mientras que el detenido es un vecino de Arcade. Los tres rondan los 40 años de edad.
Participaban en la manifestación propalestina y contra la participación del equipo Israel en la carrera, y protagonizaron bloqueos de la calzada en el alto de San Cosme, un momento en el que, supuestamente, insultaron y mostraron una actitud hostil, además de propinar patadas y puñetazos a los agentes actuantes. Según fuentes conocedoras de las diligencias, a los tres se les acusa de cometer supuestos delitos de desórdenes públicos y desacato.
La notificación de estas acusaciones a los tres se produjo se produjo en los días posteriores, no cuando ocurrieron los hechos. “Por proporcionalidad y por no acusar más incidentes”, añaden las fuentes
- Defensa despliega 500 militares en Canarias para blindar la soberanía territorial
- La joya del modernismo canario: un espectacular palacete semiabandonado en Santa Cruz que lleva 5 años en venta
- La pastelería más antigua de Canarias está en este municipio de Tenerife: se fundó hace más de un siglo por un refugiado alemán durante la I Guerra Mundial
- Barcos nodrizas, matones y armas en la macrooperación contra el narcotráfico en Tenerife
- Demolición de una casa en ruinas en La Cuesta, en La Laguna, tras años de problemas y quejas vecinales
- Pierde una mochila con más de 22.500 euros de una herencia en el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife
- Jorge Padilla rompe su silencio: 'El último día en el CD Tenerife se me escapó alguna lágrima; era el club de mi vida
- La Policía baraja que la muerte de ‘el Nani’ en un pozo de Tenerife fue accidental