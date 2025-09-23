El nuevo Balón de Oro, Ousmane Dembélé, y su devoción por un tinerfeño que jugaba en la Premier

Ousmane Dembélé se ha convertido en el mejor jugador de fútbol del mundo. El Balón de Oro, el premio que otorga la revista France Football, es el galardón más valioso a título personal del balompié y le fue otorgado en la tarde de ayer por delante de Lamine Yamal. Un premio que le llega en plena madurez... y cuando hace solo diez años se rendía a un jugador tinerfeño todavía en activo.

En 2014, un joven Dembélé debutaba en el filial del Rennes francés. Lejos quedaba todavía todo lo que ha pasado en esta década. Ese mismo año, otro joven llamado Ayoze Pérez hacía las maletas y se iba del Club Deportivo Tenerife al Newcastle inglés. En las urracas pasaría cinco años de su vida, pero desde el comienzo llamó la atención del joven Dembo.

Las redes sociales sirven para aportar memoria, y es ahí donde Dembélé quiso dejar constancia más de una vez de la diversión que le daba ver a Ayoze jugar en la Premier League.

En varias ocasiones a lo largo de esa temporada, Ousmane Dembélé evidenció su particular devoción por el tinerfeño, que comenzaba a despuntar en Europa tras haber sido ídolo en el Heliodoro Rodríguez López. Las diabluras y los slaloms a los que nos acostumbra Dembélé tienen un poco de canario, al menos de esa pasión por emular lo que veía de Ayoze en el Newcastle.

Varios de los tweets de Dembélé haciendo referencia a Ayoze Pérez / E. D.

La redención de la PlayStation

El premio a Dembélé como mejor jugador del mundo habla de la ética de trabajo y el poder de redención que ha tenido el francés. Tras despuntar en Rennes y Borussia Dortmund, el Fútbol Club Barcelona invirtió más de cien millones en el extremo para sustituir la salida de Neymar.

Su paso por tierras catalanas se saldó con múltiples destellos del jugador que podía ser, pero también de la polémica por sus continuas lesiones y por las acusaciones de su poca ética de trabajo. Una de las acusaciones más habituales era que se pasaba hasta altas horas de la madrugada jugando a la PlayStation.

PARIS (France), 22/09/2025.- Paris Saint-Germain's player Ousmane Dembele accepts the Men's Ballon d'Or trophy during the Ballon d'Or 2025 ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris, France, 22 September 2025. (Francia) EFE/EPA/Mohammed Badra / Mohammed Badra / EFE

El tiempo pone a cada uno en su lugar, y a Ousmane Dembélé lo ha puesto en el olimpo del fútbol tras una temporada para enmarcar del Paris Saint-Germain. Eso sí, una carrera que empezó con un ojo puesto en Ayoze Pérez, calidad tinerfeña que ahora golea en el Villarreal de Marcelino.