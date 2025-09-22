Fútbol
Ousmane Dembelé, Balón de Oro 2025
EFE
París
El francés Ousmane Dembelé, delantero del París Saint Germain, fue galardonado este lunes con el Balón de Oro 2025 que concede la publicación gala France Football y la UEFA en un acto celebrado en el teatro Chatelet de París, al superar en la elección a Lamine Yamal y Vitinha.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- España subasta desde 150 euros vehículos de lujo incautados a los narcos: 'Los precios son casi de chatarra
- Así se perfila el próximo Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: nuevas formaciones, una decena de bajas y 105 grupos
- Reducen a un varón armado que causó terror en una guagua en Tenerife
- Luis Yeray Gutiérrez: «No hay desarrollo de La Laguna sin soterrar la autopista del Norte»
- Arona pone los cimientos para liderar la creación de viviendas en Canarias
- Ninguna empresa se interesa por salvar el histórico Teatro Baudet de Santa Cruz de Tenerife
- Otra muestra de firmeza del Tenerife: 3-0 al Ourense
- Juan Peña: recuerdos tinerfeños de una vida en la gasolinera familiar