España repite la quinta plaza de Eugene en el 4x400 en la despedida de Fisher-Pryce

Los Mundiales de Tokio cierran la persiana con una monumental tormenta que afectó a los concursos con una gran actuación española en 4x100 femenino para repetir la quinta plaza de hace tres años en Eugene. Una pena que la pertinaz lluvia lastrase esta última jornada mundialista ante la presencia de la familia real japonesa con el Emperador Naruhito y la Emperatriz Masako.

Fue un gran punto y final con la retirada de plata de Shelly Ann Fisher-Pryce y la clara victoria estadounidense en el medallero con 16 oros (26 preseas) por los siete títulos de Kenia. España, quinta con dos oros y un bronce, y décima en la tabla de posiciones con 50 puntos. Sobresaliente la marcha y aprobada la pista.

Otro 'milagro' fruto del trabajo en el 'Plan Nacional de Relevos' de la RFEA, de las atletas y del máximo riesgo en las entregas para mitigar la ausencia de velocistas de verdadera elite a excepción de Jaël Bestué o una Maribel Pérez que no ha vivido su mejor año. En Oregón el bronce estuvo a 55 centésimas y esta vez, a 60.

Noah Lyles selló el oro estadounidense en 4x100 / EFE

Espenança Cladera abrió en pleno aguacero para las 'Golden Bubbles', Bestué hizo una colosal contrarrecta, Paula Sevilla la curva y Maribel Pérez aseguró la quinta posición tras la peor entrega de las tres. Al final, 42.47, 11 centésimas menos que en Oregón y a 36 de un récord nacional que no habría mejorado el puesto.

La otra protagonista fue Shelly Ann Fraser-Pryce en su adiós con tres oros olímpicos (ocho medallas) y 10 universales (16 preseas con la de este domingo). El 'Cohete de Bolsillo' inició el camino jamaicano a la plata (41.79), por delante de Alemania (41.87) y tras Estados Unidos con Melissa Jefferson-Wooden (oro en 100), Twanisha Terry, Kayle White y Sha'Carri Richardson (41.75).

En hombres, Estados Unidos no dio opción con Chris Coleman, Kenneth Bednarek, Courtney Lindsey y Noah Lyles en su segundo oro tras el de 200. Los norteamericanos revalidaron el título con 37.29, por delante de Canadá (37.55) y de Países Bajos, que se colgó el bronce con récord nacional (37.81).

Mahuchikh, KO

Parece haber perdido su 'magia' Yaroslava Mahuckikh, única atleta de la historia capaz de franquear el listón sobre 2,10 metros. La campeona olímpica en París'24 venía de ser tercera en los Mundiales bajo techo de Nanking y repitió bronce en Tokio en medio de una lluvia que condicionó la final.

Nicola Olyslagers lo celebró con su intrínseca alegría / AP

Con una sonrisa contagiosa, Nicola Olyslagers culminó su mejor año en el que ya fue oro universal bajo techo en tierras chinas y se impuso en la Diamond League. Lo cierto es que la australiana tuvo suerte, ya que saltó 1,97 y 2,00 a la primera antes de que la tromba de agua obligase a detener varias veces la final.

Esos dos metros le sirvieron para lograr su primer oro universal al aire libre, por delante de la sorprendente Maria Zozdik. La polaca llegó con 1,98 de marca personal y sus 2,00 a la tercera le dieron la plata y relegaron a Mahuchikh (1,97) al bronce compartido con la serbia Angelina Topic, quien igualó la medalla bajo techo de su padre y entrenador Dragutin Topic en París'97.

Gran sorpresa en el 800

La británica Keely Hogdkinson volvió a quedarse por tercera vez consecutiva a las puertas del oro universal, único título que se le resiste a la actual campeona olímpica y europea. Quizá pagó esta vez la falta de entrenamientos por un desgarro en el isquio que sufrió en febrero y que le impidió competir hasta el 16 de agosto con un 'sub 1:55' en la Diamond de Silesia.

La impasible Lilian Odira dio la 'campanada' / EFE

De hecho, fue bronce tras dos platas consecutivas. Con la keniana defensora del título Mary Moraa y su jovencísima hermana Sarah en la final, la inesperada protagonista fue la tercera representante de este país, Lilian Odira, una atleta que destrozó su marca personal ese día en tierras polacas por detrás de la citada mediofondista del 'Gran Manchester' con 1:56.52.

La mayor de las Moraa imprimió un ritmo infernal en la primera vuelta (55.67) y se resistió hasta que Hodgkinson la adelantó en la curva del 500. Sin embargo, no tenía tanta gasolina y en la recta emergió Odira para imponerse contra pronóstico con marca personal (1:54.62), con la británica Georgia Hunter Bell (1:54.90) relegando a Hogkinson a la cuarta plaza por una centésima.

Hodgkinson y Hunter-Bell, tercera y segunda / EFE

Lo de Odira es digno de estudio. Centrada últimamente en los 400, Odira (25 años) empezó la temporada con un mejor registro personal de 2:11.73 que ya destrozó para ser cuarta en los Juegos Africanos (2:00.81) y para reinar en los Trials con 1:59.28. En Tokio, 1:57.86 en las series, 1:56.85 en 'semis' y 1:54.62 en la final. ¿Sospechoso? Porque con Kenia...

Revolución y 'venganza'

El estadounidense Cole Hocker (24 años), campeón olímpico y subcampeón mundial bajo techo el año pasado en 1.500, fue descalificado de manera injusta en estos Mundiales en las tres vueltas y tres cuartos, y este domingo se ha resarcido a lo grande con una sensacional victoria en 5.000 con los países africanos fuera del podio.

Cole Hocker celebró con rabia su victoria / EFE

El de Indianápolis volvió a demostrar su superioridad en la recta en una prueba que volvió a condenar a Jakob Ingebrigtsen. Corto de entrenamientos por una lesión en el tendón Aquiles en invierno, el noruego demostró su profesionalidad al participar y tomó la cabeza en el cuarto mil para acabar décimo con 13:02.00.

Estados Unidos controló la situación con Grant Fisher y Nico Young (5:15.12 en el 2.000 y 7:51.78 en el tercer mil). Todo se decidió en el último 100 y ahí venció Hocker (12:58.30), seguido del belga de origen keniano Isaac Kimeli (12:58.78) y del campeón del 10.000, el galo Jimmy Gressier (12:59.33).

Los botswanos, con suspense

Botswana era favorita en un 4x400 que vio la recalificación de Estados Unidos en un cara a cara con Kenia tras ser 'asaltados' por Zambia en 'semis'. El estadounidense Rai Benjamin (oro en 400 vallas) cedió el título ante el botsuano Kebinatshipi (oro en 400) por siete centésimas con 2:57.83 y Sudáfrica fue bronce con la misma marca tras una gran tercera posta de Van Niekerk.

Botswana, en medio del 'diluvio universal' / AP

En mujeres no hubo emoción ni remontada de Femke Bol por la superioridad de Estados Unidos, con Sydney McLaughlin cerrando (oro en 400 lisos y poseedora del récord mundial de 400 vallas). Con 3:16.61, se quedaron a 159 centésimas del récord mundial, seguidas por Jamaica (3:19.25) y por Países Bajos (3:20.18).

El decatlón fue un espectáculo. El estadounidense Kyle Garland cerró líder el sábado y acabó cediendo dos posiciones, lastrado por la jabalina (58,79) y el 1.500 (4:31.89). El subcampeón olímpico alemán Leo Neugebauer reinó con 8.804 puntos, seguido del boricua Ayden Owens-Delerme (8.784 tras un gran 'milqui' 4:17.91). El disco masculino aún no ha empezado por la lluvia.