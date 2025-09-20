El Circuit Barcelona-Catalunya anuncia la grada Fernando Alonso para 2026

El Circuit Barcelona-Catalunya ha anunciado este sábado que pone a la venta Alonso Land, un nuevo producto pensado para los fans de Fernando Alonso. El piloto asturiano tendrá así su propia grada en Montmeló a partir de 2026 con una serie de abonos para compartir la pasión por el bicampeón del mundo con otros aficionados. Un auténtico paraíso para los alonsistas en una temporada crucial para el piloto de Aston Martin.

El Gran Premio de Cataluña, que se celebrará del 12 al 14 de junio, contará con la gran novedad de Alonso Land como principal atractivo para los aficionados alonsistas. Se tratará de una extensa zona de animación dedicada al bicampeón del mundo que contará con multitud de actividades y que contemplará opciones con descuento para todos los públicos.

Por una parte, Alonso Land cuenta con la propuesta de Pelouse (216€) y, por otro, con la de Tribuna N (333€). La zona acotada de Pelouse será justamente la que se encuentra al lado de la Tribuna N (entre las curvas 8 y 9). En ambos casos, los fans obtendrán un exclusivo pack que incluye una gorra y una bandera edición especial, cuyos diseños se darán a conocer durante el primer semestre de 2026. Las entradas se venden en forma de abono de tres días (viernes, sábado y domingo) y dan acceso a actividades y diversión constante. El Circuit ha anunciado que se desvelarán nuevos detalles más adelante.

La organización ha recordado que para adquirir estas localidades, las personas interesadas deberán dirigirse al evento del FORMULA 1 MSC CRUISES GRAN PREMIO DE BARCELONA-CATALUNYA 2026 en la plataforma oficial de entradas del Circuit de Barcelona-Catalunya. Una vez dentro, los usuarios encontrarán las dos opciones de Alonso Land (Pelouse y Tribuna N) con el precio especial ya aplicado. Tan solo deberán elegir según sus preferencias y proceder con la compra.

Será la primera vez que Alonso tenga grada de animación propia y parece lógico que la iniciativa llegue por parte del Circuit de Barcelona, del que el asturiano es embajador. En 2026 expira el contrato de la F1 con el trazado de Montmeló, aunque Fernando está convencido de la continuidad del gran premio: "No creo que perdamos Barcelona. Es mi opinión y mi deseo. Es bueno tener nuevos circuitos, nuevos países, pero también tenemos que mantener algunos circuitos tradicionales en los que se ha escrito la historia. La Fórmula 1 y Barcelona están muy relacionadas. Llevamos probando aquí décadas. Todos los equipos van a Barcelona cuando tienen que escoger un circuito de test", subrayó el pasado mes de junio en la última edición del GP de España en el Circuit.