Alcaraz se estrena con victoria en el dobles de la Laver Cup y deja en 3-1 la ventaja de Europa

Carlos Alcaraz debutó este viernes en la Copa Laver con un triunfo en dobles junto al checo Jakub Mensik ante los estadounidenses Taylor Fritz y Alex Michelsen, un resultado que deja a Europa con una ventaja de 3-1 tras la primera jornada.

Alcaraz y Mensik derrotaron a Fritz y Michelsen por 7-6(7) y 6-4 en 1 hora y 43 minutos de un partido que se disputó en el Chase Center de San Francisco (Estados Unidos), hogar de los Golden State Warriors de la NBA transformado en pista de tenis.

Fue un duelo en el que la pareja hispanocheca se atrincheró al saque, sin conceder ni una sola oportunidad de 'break' a los estadounidenses.

Carlos Alcaraz, (izquierda), y Jakub Mensik, de la República Checa. / JOHN G. MABANGLO / EFE

Al resto dispusieron de pocas opciones, con Fritz y Michelsen también muy sólidos, pero aprovecharon la que tuvieron: con 5-4 arriba y restando 30-40, se llevaron el partido.

El murciano estrenó en este partido su condición de nuevo número uno del mundo, al que llegó hace dos semanas tras la conquista del Abierto de Estados Unidos en Nueva York.

El partido de dobles fue el último de los cuatro disputados en la jornada del viernes en la Copa Laver 2025, competencia inspirada en la Ryder Cup de golf e impulsada por Roger Federer, que enfrenta a Europa y al resto del mundo.

El noruego Casper Ruud abrió el torneo con una victoria sobre el estadounidense Reilly Opelka por 6-4 y 7-6(4), mientras que el propio Mensik amplió la ventaja para Europa en su duelo de 'singles' con Michelsen, al que derrotó por 6-1, 6(3)-7 y 10-8.

El brasileño Joao Fonseca dio a los hombres capitaneados por Andre Agassi su única alegría de la jornada venciendo al italiano Flavio Cobolli por 6-4 y 6-3.

Estos resultados dejan la ventaja de Europa en 3-1 al finalizar la jornada del viernes.

El formato prevé cuatro partidos por jornada -tres individuales y uno de dobles- entre viernes y domingo. Los encuentros del viernes valen un punto, los del sábado dos y los del domingo tres. El primer equipo en alcanzar 13 puntos se lleva el título.

Europa domina el palmarés con cinco títulos en las siete ediciones disputadas, aunque el resto del mundo se ha llevado dos de los últimos tres trofeos.