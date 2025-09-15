Fallece la ex superestrella del boxeo Ricky Hatton tras su última aparición pública en Tenerife

La ex superestrella del boxeo Ricky Hatton ha aparecido muerto en su casa de Hyde en la mañana del pasado domingo a los 46 años de edad. El británico tuvo su última apariencia pública entre finales de agosto y principios de septiembre, cuando pasaba unos días de vacaciones en Tenerife y fue grabado en un karaoke cantando 'Wonderwall' de Oasis, el grupo formado por los Gallagher y del que era muy amigo.

Desde Reino Unido, la policía de Manchester confirmó el hallazgo de su cadáver y se descarta que su muerte tenga algún halo de sospecha. Hatton siempre visibilizó los problemas que tuvo con las drogas y la salud mental, siendo un ejemplo para aquellos que luchan por salir de ese mundo.

El expugil, natural de Stockport, fue muy popular durante su carrera en el boxeo. Al principio del nuevo milenio, Hatton logró ser campeón mundial en peso superligero de la IBF y WBA, además de lograr un títutlo mundial en el peso wélter. Su pico de fama llegó con tres combates:

El primero en 2005, cuando logró derrotar al estadounidense Costya Tszyu , que era considerado uno de los mejores de su división. Durante este año, en una entrevista, afirmaba que le gustaba mucho ir a Tenerife y a Marbella.

En 2007 se enfrentó a una de las mayores leyendas de la historia del boxeo. Floyd Mayweather Jr. ganó por KO técnico al británico en una de sus únicas tres derrotas.

En 2009 sumaría otra derrota ante otra leyenda. En este caso ante Manny Pacquiao, con el que perdió por KO.

Su retirada definitiva tuvo lugar en 2012, con un registró de 45 victorias, 32 por KO, y solamente 3 derrotas. Unos números de leyenda y que lo llevó a seguir vinculado con el mundo del Boxeo en Manchester, además de aprovechar sus ratos libres para visitar distintos lugares del mundo, como hizo con Tenerife este verano.