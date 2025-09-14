Tenis
Copa Davis: Pedro Martínez - Holger Rune, en directo
Cuarto partido de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca que se está disputando en Marbella
Redacción
El tenista español Pedro Martínez defiende los colores de España en el cuarto partido de la eliminatoria de la Copa Davis que enfrenta a Dinamarca y que se está disputando en Marbella (Málaga).
El español está obligado a ganar a Holger Rune si quiere mantener viva a España, después de perder los dos individuales del sábado y ganar el dobles de este domingo.
