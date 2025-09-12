La selección masculina de baloncesto vuelve a Tenerife de camino al Mundial 2027: todo lo que se sabe hasta ahora

La selección española masculina de baloncesto vuelve a Tenerife seis años después para disputar el primer partido en España de la Fase de Clasificación hacia la Copa del Mundo Catar 2027.

Será el 30 de noviembre en el Pabellón de Deportes Santiago Martín (La Laguna), ante Georgia, en una cita que servirá también para estrenar etapa con nuevo seleccionador en el banquillo. Tres días antes, el equipo habrá jugado a domicilio en Dinamarca, cerrando así la primera “Ventana” clasificatoria de este ciclo.

Por qué Tenerife

Desde el Cabildo, el vicepresidente y consejero de Turismo Lope Afonso subraya el orgullo de volver a acoger a #LaFamilia y el papel del público tinerfeño, que históricamente se ha volcado con la Selección.

Remarca además que recibir el primer partido en casa de esta fase reconoce la capacidad organizativa de la isla y refuerza el posicionamiento de Tenerife como destino idóneo para grandes eventos deportivos.

La consejera delegada de Turismo de Tenerife Dimple Melwani enmarca el partido en el acuerdo de colaboración con la Federación Española de Baloncesto, por el que Tenerife es Destino Turístico Oficial de la FEB.

Por su parte, la presidenta de la FEB Elisa Aguilar señala que Tenerife es el escenario ideal para dar los primeros pasos de esta nueva etapa y avanzar hacia el objetivo de estar en la próxima Copa del Mundo.

Cómo es la Fase de Clasificación

España quedó encuadrada en el Grupo A junto a Georgia, Dinamarca y Ucrania.

Pasan a la segunda fase los tres primeros del grupo, que arrastran todos los resultados .

los del grupo, que . En esa segunda fase, España cruzará con los tres primeros del Grupo B ( Grecia, Montenegro, Portugal y Rumanía ) para formar el Grupo I .

con los ( ) para formar el . Finalmente, los tres mejores de ese Grupo I obtendrán el billete para Catar 2027.

Precedentes en la isla

Con el duelo ante Georgia, España alcanzará cinco partidos disputados en Tenerife, todos en el Santiago Martín. Entre esos precedentes figuran dos encuentros de clasificación para el Mundial 2019: Ucrania (noviembre de 2018) y Turquía (febrero de 2019).

El partido en La Laguna abre en casa un ciclo exigente, con nuevo seleccionador, rival de entidad y una afición que ya ha demostrado su capacidad para empujar a la Selección. Para la isla, es un hito que encaja turismo y deporte y vuelve a situar a Tenerife en el mapa de las grandes citas internacionales.