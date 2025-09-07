Georgia elimina a Francia en la segunda gran sorpresa del Eurobasket

Georgia, encabezada por Tornike Shengelia y Kamar Baldwin, autores de 24 puntos cada uno, logró el pase a los cuartos de final del Eurobasket con una victoria de poderío ante Francia (70-80), una de las favoritas, que al igual que sucediera con Serbia ante Finlandia no ha conseguido superar los octavos y se marcha con más sombras que luces.

El primer cuarto fue cosa de cuatro jugadores. Shengelia y Baldwin en el bando gerogiano comenzaron ya con ganas y se repartieron los dieciséis puntos de salida de los suyos, nueve el reciente fichaje del Barça y siete el de origen estadounidense. Y por el otro fueron Guerschon Yabusele y Sylvain Francisco los que tiraron del carro, con diez puntos el primero y seis el segundo (20-24, m.10).

Esa dependencia del talento individual era algo mas previsible en Georgia, que aun así no lograba meter en faena a su gran estrella, el pívot Goga Bitadze. Pero resultaba alarmante en el caso de su rival, acostumbrado a apoyarse sobre el colectivo para ofrecer sus mejores prestaciones.

El 2 de 12 en triples de la primera parte, un 17%, fue un claro síntoma de que no iba a ser una tarde fácil para los de azul. Pese a ello confiaban en poder arreglar las cosas con el devenir del duelo; algo que le había sucedido a otras candidatas al título como Turquía o Alemania en sus respectivos cruces contra Suecia o Portugal.

No fue así porque los georgianos, ya con Bitadze aportando, no les dieron opciones. Solo un 9-0 permitió a los franceses situarse arriba desde el 2-0, poniendo el 35-33 a falta de dos minutos para el descanso. Pero a partir de ese momento solo en un pequeño tramo del tercer cuarto lograron mirar por el retrovisor a su oponente, que tomó el mando para no soltarlo más.

Esa resistencia fue patente incluso en un contexto que no era sencillo, pues todo entró más o menos equilibrado en los últimos diez minutos, con el bando galo teniendo que remontar solo cuatro puntos. Un triple de Beka Burjanadze y una canasta de Baldwin nada más salir a pista abrió la brecha e hizo que persistiera la sensación de que Francia perseguía sombras, que cuando estaba acercándose los otros se alejaban.

Y esta se hizo aún más patente cuando fue capaz de empatar primero a 66 y luego a 68 a falta de tres minutos. En ese momento en el que al a priori más débil deberían temblarle las piernas, respondieron de nuevo los georgianos, con un triple de Shengelia y tres libres de Baldwin que terminaron por inclinar la balanza a su favor.

De esta manera, Georgia se cuela entre los ocho mejores por primera vez en su historia y se medirá ahora a Finlandia en una eliminatoria de 'cenicientas' que todos esperaban que jugaran Serbia y Francia.