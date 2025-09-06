Toni Bou agranda su leyenda y suma su 38º título mundial

Este sábado la localidad de Geddington (Gran Bretaña) ha sido testigo de otro hito histórico de Toni Bou, que se ha llevado su 38 corona mundial, la decimonovena en la disciplina al aire libre. El piloto del Repsol Honda HRC sigue rompiendo récords y se ha anotado este nuevo título tras conseguir esta temporada 10 victorias y 12 podios a manilla de la Montesa Cota 4RT. Lo ha logrado a falta de tres carreras y 62 puntos por disputarse en 2025.

Bou comenzó su liderato en el año 2007 cuando se unió al Repsol Honda HRC, logrando desde entonces todos los mundiales en los que ha tomado parte y convirtiéndose en el máximo referente del deporte. Las cifras del piloto de Piera son inigualables. En la disciplina al aire libre cuenta con 164 victorias y 222 podios en sus 278 participaciones en competiciones mundialistas.

A lo largo de su trayectoria deportiva también se ha adjudicado 19 títulos mundiales en la disciplina bajo techo, consolidando de esta manera su dominio en ambas competiciones. En el Mundial de X-Trial sus números son igual de increíbles sumando 91 victorias y 108 podios en 121 participaciones.

Bou, campeón del mundo / Repsol Honda

Pero sus éxitos no son solo en competiciones individuales, sino que también ha sido un miembro clave en el Trial de las Naciones representando a España donde se ha llevado otros 19 títulos. Con este nuevo triunfo, el piloto de Piera sigue haciendo historia en el mundo del trial consolidándose como el mejor de la historia.

Le queda por delante un reto que lleva años rondando en su cabeza: los 40 títulos a los 40 años.- En 2026, si el físico aguanta, Bou volverá a la carga para intentarlo con todas sus fuerzas.