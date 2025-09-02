US Open: Jiri Lehecka - Carlos Alcaraz, en directo

El tenista español Carlos Alcaraz se enfrenta este martes en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada y que se disputa en pista dura, al checo Jiri Lehecka, un duelo en el que el murciano quiere seguir con el alto nivel de juego exhibido durante la primera semana en el torneo ante un rival que le ha puesto en dificultades siempre que se ha enfrentado.

Carlos Alcaraz llega lanzado a la recta final del Abierto de Estados Unidos. Por primera vez en su carrera ha alcanzado la ronda de cuartos de final sin dejarse un set por el camino. Además, lo ha hecho a través de un altísimo nivel de juego que le ha permitido ganar con autoridad a sus rivales hasta el momento: Reilly Opelka, Mattia Bellucci, Luciano Darderi y Arthur Rinderknech.

Victorias en las que el tenista murciano ha encontrado muy buenos porcentajes con su saque. El servicio de Alcaraz está funcionando a la perfección --sólo una rotura en contra hasta el momento en el torneo--, lo que le está permitiendo controlar el juego. Y es que, el murciano está sacando el 65% de sus puntos con el primer saque, con el que gana el 84% de sus puntos, siendo el tercer mejor jugador del torneo en este apartado. Además, con el segundo, saca adelante el 67% de los puntos.