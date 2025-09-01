Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fichajes

La Real Sociedad confirma el fichaje de Yangel Herrera antes de cerrar el de Carlos Soler

El jugador venezolano deja el Girona para recalar en San Sebastián, donde ya ha llegado el centrocampista valenciano para firmar su nuevo contrato

Yangel Herrera, con la camiseta del Girona en un partido ante la Real Sociedad.

Yangel Herrera, con la camiseta del Girona en un partido ante la Real Sociedad. / Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

EFE

San Sebastián

La Real Sociedad ha hecho oficial este lunes el fichaje del centrocampista venezolano Yangel Herrera, quien llega traspasado por el Girona y ha firmado un contrato por cinco temporadas.

El club ha informado, en un comunicado, de la incorporación de Herrera, quien llegó este domingo a San Sebastián para firmar su nuevo contrato, aunque no podrá integrarse aún en el equipo, porque está lesionado.

El centrocampista venezolano cumple el perfil que había pedido el entrenador de la Real, Sergio Francisco, quien demandó al club un centrocampista con poderío físico, recorrido y energía.

Se trata de un tipo de refuerzo para el centro del campo que la Real lleva añorando desde la marcha de Mikel Merino al Arsenal la temporada pasada.

Herrera, que tiene 27 años, cuenta con experiencia en LaLiga, ya que, tras fichar por el Manchester City, jugó como cedido en el Granada, Espanyol y Girona, club que finalmente se hizo con sus derechos.

No es el único refuerzo para el centro del campo blanquiazul, ya que el exvalencianista Carlos Soler también ha llegado este lunes a San Sebastián para firmar su contrato, lo que se hará oficial en las próximas horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Fue el primer macrofestival de Canarias: junto al mar, más de un millón de personas y cerrado por las basuras
  2. Paradisiaca y casi inaccesible: la cala más bella y salvaje de Tenerife a la que no todo el mundo puede llegar
  3. Muere Goya Alonso, la 'alcaldesa' de Anaga y Medalla de Oro de Canarias en 2024
  4. La Policía indonesia detiene a dos personas por el crimen de la española Mati Muñoz en Lombok
  5. El auge de las viviendas vacacionales invade el Parque Rural de Anaga
  6. Los técnicos de Arona tumban el pliego para mantener las zonas verdes
  7. Cede una cristalera y dos jóvenes caen desde cinco metros en Tenerife
  8. Las viviendas contenedor, una alternativa económica y rápida de moda en Canarias

La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias por el 'pendrive' a Leire Díez

La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias por el 'pendrive' a Leire Díez

‘En boca de todos’ arranca temporada con nueva imagen, un polémico fichaje y el conflicto de Sarah Santaolalla en el centro del debate

‘En boca de todos’ arranca temporada con nueva imagen, un polémico fichaje y el conflicto de Sarah Santaolalla en el centro del debate

Los consejos del pediatra Daniel Fernández a los padres para la vuelta al cole: "La ansiedad se contagia"

Los consejos del pediatra Daniel Fernández a los padres para la vuelta al cole: "La ansiedad se contagia"

El tiempo en Villa de Mazo: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El tiempo en Villa de Mazo: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El tiempo en Vilaflor de Chasna: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El tiempo en Vilaflor de Chasna: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Leonor tiene su primera toma de contacto con el avión en el que aprenderá a volar: el Pilatus PC-21

Leonor tiene su primera toma de contacto con el avión en el que aprenderá a volar: el Pilatus PC-21

El tiempo en La Victoria de Acentejo: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El tiempo en La Victoria de Acentejo: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El tiempo en Valverde: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El tiempo en Valverde: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre
Tracking Pixel Contents