España arrolla a Chipre y confirma su mejoría en el Eurobasket

España no defraudó y cumplió con los pronósticos para derrotar con comodidad a Chipre por 91-47. Los anfitriones son uno de los equipos más débiles de este Eurobasket, y no pudieron hacer nada para frenar al combinado español, que confirmó las buenas sensaciones que aparecieron tras la victoria ante Bosnia, y que sigue creciendo en el torneo. Willy Hernangómez fue el líder de España gracias a sus 19 puntos y ocho rebotes, mientras que en los locales, Darral Willis aportó 16.

La selección que dirige Christos Livadiotes le aguantó a 'La Familia' algo más de cinco minutos. Una acción de Ioannis Pashialis situó el 12-9 en el electrónico, pero a partir de ahí, España empezó a pisar el acelerador. Lo hizo, en parte, gracias a un inspirado Willy Hernangómez. El pívot azulgrana cerró el primer tiempo con nueve puntos, cinco rebotes, dos asistencias, e incluso la confianza para lanzar un triple que encestó.

El primer asalto terminó con un 19-9 favorable a los de Sergio Scariolo. El técnico italiano pudo rotar y aprovechar la profundidad de plantilla. El equipo seguía moviendo el balón a buen ritmo, aprovechando algunas grietas defensivas de los chipriotas, y un escaso acierto en ataque. Se disparó España en el marcador en un abrir y cerrar de ojos gracias a un triple de Santi Yusta (33-17), y Darío Brizuela también se quiso unir a la fiesta con dos aciertos consecutivos desde más allá del 6,75.

Superiores de principio a fin

Un tiro libre de Willy colocó el 41-17 con el que ambos equipos se marcharon a vestuarios, con un partido prácticamente visto para sentencia, y en el que el objetivo principal, una vez sellada la victoria, era rotar y repartir minutos, y que ningún jugador se lastimase. Juancho Hernangómez dio el susto con una torcedura de tobillo, y Scariolo lo reservó en la segunda mitad. No pareció grave, aunque tocará esperar su evolución.

La tendencia del encuentro no cambió en el tercer cuarto. Willy se hinchó a anotar en la pintura, y Josep Puerto contribuyó a que la distancia se estirase por encima de los 30 puntos (53-22) con un gran alley-oop asistido por Sergio De Larrea, un buen 2+1 y otro acierto exterior. Aunque el gran triple del partido llevó la firma de Joel Parra, sobre la bocina de final de periodo, y desde más allá del centro del campo, con el que España entró a la batalla final con una ventaja de 41 tantos (70-29). Tras los nueve y ocho puntos anotados en el primer y segundo cuarto, Chipre logró superar la decena (12) en el tercero, pero 'La Familia' se fue hasta los 29 para ampliar la renta.

Scariolo siguió estirando la rotación en el último cuarto, y pidió un tiempo muerto en el ecuador del periodo para ordenar algo al equipo, ante una Chipre que mejoró su idilio con el aro. Pero España tuvo controlado el encuentro en todo momento, y al final, el segundo triunfo de los españoles en el Eurobasket llegó por un contundente 91-47.

España no sufrió para derrotar a Chipre / EFE

España mejoró su +/- en el grupo

La diferencia final de 44 puntos le permitió arreglar a España su +/- en la clasificación, que tras los tres primeros partidos queda en un +51. Georgia empeoró drásticamente su situación tras caer por 41 tantos de diferencia (53-94) ante Grecia. Tras perder ante los georgianos en la jornada inaugural, 'La Familia' no les debe perder de vista en los dos últimos encuentros en los que se medirán a Chipre y Bosnia.

Tras la contundente victoria ante Chipre, España empieza a vislumbrar las eliminatorias que se empezarán a disputar en Riga a finales de semana, pero antes, Scariolo y sus jugadores deberán afrontar, a priori, los dos partidos más exigentes de la fase de grupos: ante Italia el martes y contra Grecia el jueves, ambos duelos a partir de las 20:30h (CET).