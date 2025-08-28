CICLISMO
Froome ingresado en Francia tras sufrir un atropello cuando entrenaba
El ciclista fue trasladado en helicóptero a un centro hospitalario en la localidad francesa de Toulon
EFE
El británico Chris Froome (Israel-PremierTech) ha sido hospitalizado en Francia tras ser atropellado en las proximidades de Saint-Raphaël este miércoles cuando estaba entrenando, según informa L'Equipe.
El ciclista fue trasladado en helicóptero a un centro hospitalario en la localidad francesa de Toulon. Su equipo todavía no ha comunicado en sus redes sociales el accidente de su ciclista.
Froome (Kenia, 1985), cuatro veces ganador del Tour de Francia, dos de la Vuelta y una del Giro, se encontraba en su última temporada con contrato con su actual equipo al que llegó en 2021 tras salir de la estructura del equipo Sky.
A Sky, que en 2019 pasó a denominarse Ineos, llegó en 2010 y permaneció en su estructura hasta 2020. Allí logró sus victorias más importantes,´entre ellas siete grandes, para un total de 46 triunfos. El último fue en la temporada 2018 cuando acabó imponiéndose en el Giro de Italia.
Froome todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre una posible retirada del ciclismo o su continuidad en el pelotón alguna temporada más.
- Vecinos de Las Ramblas exigen al ayuntamiento que multe a quien incumpla la ordenanza de limpieza en Santa Cruz
- Cancelados los actos relacionados con la Fiesta de la Vendimia en Tegueste
- La Laguna programa más de 50 actos para celebrar el Cristo
- Muere una mujer tras una parada cardíaca en un centro comercial de Santa Cruz de Tenerife
- Nueva irresponsabilidad en la costa de Tenerife: dos bañistas en apuros por el fuerte oleaje
- No es un decorado de 'El señor de los anillos': el rincón secreto de Tenerife que enamora a sus visitantes
- Medio millar de familias estrenarán 36 ascensores en Añaza en un año
- Acuerdo para ver al CD Tenerife en abierto: los partidos que se verán en Televisión Canaria