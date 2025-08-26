Vicente Hernández: «El cuerpo me está respondiendo de nuevo y eso me hace feliz»

¿Cómo se sintió en una competición en la que no era precisamente el más joven?

La verdad es que tuve buenas sensaciones y disfruté de dos modalidades en las que nunca había competido a nivel nacional. Veo con naturalidad que en una salida haya triatletas más veteranos o experimentados y otros más jóvenes, es ley de vida. Mi hándicap ha sido la lesión que me ha tenido cuatro años y medio de lucha y alejado del alto nivel, pero durante ese tiempo confié en mis cualidades y lo sigo haciendo. El cuerpo me está respondiendo de nuevo y eso me hace feliz.

¿Cree que la clave de su victoria pudo estar en su especialidad, el segmento a pie?

Sí, sin duda. Ambas carreras se decidieron en tramo a pie. En el cross hicimos una escapada de cuatro. Finalmente, se decidió corriendo y me sentí sólido en este último segmento como para intentar distanciarme y conseguir la victoria. En cambio, en el acuatlón, salí en un segundo grupo del agua, a 20 segundos de cabeza. Mis sensaciones fueron muy buenas corriendo, así que pude llegar en cabeza y distanciarme nuevamente hasta la meta.

¿Cómo fue participar en la fase de ascenso con un club de Tenerife, un formato al que no está acostumbrado?

Me gustó la experiencia. Mi calendario contiene pruebas internacionales tanto individuales como en relevo mixto. Por ejemplo, un relevo por parejas nunca lo había hecho. Compartir un fin de semana con triatletas de las islas, muchos amigos, uniendo nuestras fuerzas por un objetivo común fue bonito y emocionante.

Se ha recuperado de una lesión de larga duración, ¿cómo se encuentra?

Me encuentro bien, pudiendo entrenar sin problemas y sintiéndome cada vez mejor en las carreras. Siempre he tenido claro que mi vuelta a la competición iba a ser un proceso largo porque hay muy pocas referencias o ninguna de deportistas que hayan estado alejados de la alta competición un período tan largo por una lesión y hayan vuelto. Lo estoy afrontando como un desafío, con cautela y consciente de que habrá altibajos. Estos años han sido duros, pero también me han ayudado a construir una forma de pensar que creo que me puede ayudar en la vida y el deporte. Intento quedarme con lo bueno.

¿Sigue las rutinas de entrenamiento previas a la lesión?

He introducido cambios, pero con la idea de ir moldeando mi preparación en el medio y largo plazo. Volver de una lesión así requiere paciencia, escuchar a tu cuerpo, buscar continuidad y moldear las temporadas para que haya un aumento del rendimiento físico con un entorno psicológico que acompañe y sume. El primer año reduje bastante la intensidad y el volumen respecto a lo que hacía en el pasado, pero le di mucho peso al trabajo de fuerza en mi preparación. Ahora que el cuerpo me está respondiendo bien, he planteado un calendario más extenso de media distancia, con carreras cortas en momentos de la temporada en los que necesito más intensidad dentro de la preparación. He aumentado progresivamente, tanto volumen como intensidad, manteniendo el trabajo de fuerza y buscando períodos de mayor estrés con concentraciones en altura o entrenamiento en calor.

Fue segundo en el prestigioso triatlón de Zarautz (Guipúzcoa) de este año, ¿seguirá apostando por la media distancia?

Mi idea es compaginar la media y la corta distancia por ahora. Intentaré estructurar las temporadas para poder entrenar bien ambas y ser competitivo. Era algo que siempre había ido aplazando, pero considero que ya ha llegado el momento de hacerlo. Hay carreras muy bonitas como la de Zarautz que siempre había querido hacer y, también, circuitos profesionales como el T100 de la Pro Triathlon Organisation, las Pro Series de Ironman o pruebas de Challenge Family, que son de primer nivel mundial y disputarlas sería un reto apasionante.