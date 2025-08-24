Fútbol
Retiran en camilla a Leo Baptistao tras caer desplomado en el Cultural-Almería
El brasileño, autor del gol de la victoria almeriense, tuvo que salir del estadio Reino de León en camilla, tras caer desplomado cuando estaba siendo atendido en la banda
Leo Baptistao, el veterano jugador brasileño del Almería, protagonizó un enorme susto en el estadio del Reino de León, durante el partido entre su equipo y la Cultural Leonesa.
Mientras estaba siendo atendido en la banda, el jugador cayó desplomado: rápidamente fue atendido por los médicos de su equipo y los de la Cultural Leonesa, y retirado en camilla para ser trasladado a un hospital.
El jugador recuperó la consciencia antes incluso de salir del estadio.
El ex del Atlético, Betis y Espanyol, entre otros equipos, había marcado el único gol del partido, en el minuto 58.
Antes de sentirse indispuesto y caer desplomado, Baptistao había protagonizado un choque con un rival, concretamente, una 'cama' de un futbolista de la Cultural que le hizo caer al suelo desde una altura considerable.
El silencio se apoderó del estadio Reino de León, que asistió compungido a la evacuación del jugador hacia un centro hospitalario.
- El mar canario se calentará menos que el resto del planeta: los científicos vaticinan que su temperatura será un grado mayor en 2050
- Los pescadores se quejan de la prohibición de barcos frente a La Mareta con Sánchez de vacaciones: ”Con otros presidentes sí podíamos faenar”
- Acuerdo' para salvar al menos tres elementos de la Refinería de Santa Cruz de Tenerife
- La Primitiva deja un ganador de segunda categoría en Tenerife
- Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+
- Canarias premia a sus mejores expedientes académicos con un viaje a Irlanda 'inolvidable
- Fran Sabina se luce en el CD Tenerife al cierre del verano
- Aparatoso doble accidente en una carretera de Tenerife con cuatro heridos, uno en estado crítico