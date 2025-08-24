Osasuna gana por la mínima a un Valencia con un jugador menos

Osasuna venció con más sufrimiento del esperado al Valencia (1-0) gracias al tanto de Ante Budimir en la primera mitad el día en el que Alessio Lisci conoció a El Sadar, enamorando a todo el estadio con una primera mitad de juego espectacular pero con tensión en los minutos finales.

Alessio Lisci continuó con la defensa de cinco futbolistas con una elección inesperada para suplir la ausencia de Abel Bretones por sanción. Moncayola ocupó el carril izquierdo para intentar frenar a un jugador muy veloz como Luis Rioja. Presión adelantada en los primeros minutos con Boyomo y Juan Cruz llegando incluso a las posiciones de medio campo.

En el minuto 10 apareció una de las figuras del campeonato pasado. Centro bombeado de Rosier desde el córner derecho y remate de Ante Budimir de cabeza. El croata se adelantó a Tárrega y Copete para impactar al esférico con fuerza hacia el primer palo.

Agirrezabala despejó a córner un zurdazo de Moi Gómez, recuperado para la causa con el técnico italiano. El Valencia, anulado por los rojillos, tuvo mucho trabajo por todas las zonas del terreno de juego. Víctor Muñoz mostró sus cualidades. Velocidad, recorte hacia dentro y disparo con la zurda que Copete desvió lo justo a saque de esquina.

El capitán Gayá fue expulsado en el minuto 21, tras cometer falta después de un error en el pase atrás, siendo el último defensor del cuadro che. Dominio claro de Osasuna mimando el balón.

Muy ofensivo Osasuna y aplausos de El Sadar ante las virguerías de Víctor Muñoz. Ya en el tiempo añadido, Danjuma, solo ante Sergio Herrera tras pase de Diego López, falló la ocasión más clara.

A los siete minutos del segundo acto, recuperación de Moi Gómez y pase para Budimir, quien lo intentó desde muy lejos con un disparo que terminó cerca del palo. Sólido Moncayola.

Ovación para Víctor Muñoz en su primera titularidad, dando entrada a Rubén García. La presión por parte de Osasuna no fue tan intensa y el juego se igualó en cierto modo, a pesar de contar con un jugador más. Pausa para la hidratación con un Lisci dando indicaciones para matar el partido.

No terminó Osasuna de encontrar las ocasiones de gol claras. Por su parte, el Valencia trató de acechar el área rival con más intención que fútbol. Danjuma silenció El Sadar con su gol en el minuto 90 que finalmente no subió por fuera de juego.