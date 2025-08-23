LaLiga EA Sports
El Mallorca salva un punto en el último instante ante el Celta
Javi Rueda adelantó a los visitantes y Mateu Morey puso la igualada en el marcador
EFE
Palma
Un tanto de Mateu Jaume al filo del tiempo reglamentario dio un empate al Mallorca ante el Celta de Vigo (1-1) tras el gol de Javi Rueda en la primera mitad por un error de la defensa bermellona.
- Adiós a un icono de Santa Cruz: cierra uno de los restaurantes más emblemáticos de Tenerife
- Con cascadas y especies endémicas: la playa artificial de Tenerife que diseñó César Manrique
- Ni La Gomera ni La Palma: este es el bosque de laurisilva único en Canarias
- Una antigua fábrica de tabacos de Santa Cruz de Tenerife albergará viviendas de lujo
- La DGT se pone muy seria: 3.000 euros por no llevar esto en el coche
- Basura, peleas e inseguridad en Santa Cruz de Tenerife: vecinos de la capital denuncian la situación de un solar abandonado
- Los pescadores se quejan de la prohibición de barcos frente a La Mareta con Sánchez de vacaciones: ”Con otros presidentes sí podíamos faenar”
- Detenido un cirujano en Alicante al morir su padre de 94 años tras cortarle varios dedos del pie en la cocina