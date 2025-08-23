LaLiga EA Sports

El Mallorca salva un punto en el último instante ante el Celta

Javi Rueda adelantó a los visitantes y Mateu Morey puso la igualada en el marcador

Mateu Jaume salva un punto para el Mallorca ante el Celta. / EFE

EFE

Palma

Un tanto de Mateu Jaume al filo del tiempo reglamentario dio un empate al Mallorca ante el Celta de Vigo (1-1) tras el gol de Javi Rueda en la primera mitad por un error de la defensa bermellona.

