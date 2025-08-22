BALONCESTO
Scariolo da la lista definitiva para el Eurobasket: Alberto Díaz se lo pierde por lesión
Minutos después de terminar el España-Alemania en Madrid, la Federación Española de Baloncesto (FEB) anunció la lista definitiva de 12 jugadores que defenderán la corona en el Eurobasket que arranca el miércoles. Y la noticia la cantaba al unísono Sergio Scariolo desde la sala de prensa del Movistar Arena: Alberto Díaz se lo pierde por lesión.
"La Federación y los médicos han hecho todo lo que han podido y Scariolo me ha esperado hasta que hemos visto que no iba a llegar al cien por cien. Mejor que vaya un compañero que lo pueda dar todo. es un día complicado, pero era el momento de tomar la decisión para que el equipo ya pueda trabajar en una línea", explicó el base de Unicaja en declaraciones a 'Cope'.
Muchas bajas para Scariolo
Scariolo se lleva, en resumidas cuentas, a los 12 jugadores que le quedaban sanos de su convocatoria inicial, de la que ya se había caído Lorenzo Brown por motivos personales, siendo reemplazado por Mario Saint-Supéry. Después fueron cayeron Eli John Ndiaye y Alberto Abalde y, aunque le ha esperado hasta el final, también Alberto Díaz, quien debía ser el base titular en ausencia del nacionalizado.
Finalmente, los jóvenes Sergio de Larrea y Mario Saint-Supéry serán los bases puros de la convocatoria. Darío Brizuela, como ya hizo en el amistoso de este jueves contra Alemania, ejercerá de 'uno' durante muchos minutos, previsiblemente.
El juego exterior lo completan Xabi López-Arostegui, Joel Parra, Josep Puerto y Santi Yusta. Los dos últimos estaban llamados a jugarse un hueco en la lista definitiva, pero la baja de Abalde permite dar entrada a ambos.
En cuanto a los pivots, lo esperado: Juancho y Willy Hernangómez, Jaime Pradilla, Yankuba Sima y Santi Aldama, que sí ha podido recuperarse a tiempo de sus molestias físicas.
Sin jugadores del Real Madrid
El Valencia Basket es el equipo más representado de la convocatoria, con cinco jugadores. El Barça aporta tres y Panathinaikos, Zaragoza, Gonzaga Bulldogs y Memphis Grizzlies uno cada uno. Como nota llamativa, no hay ningún jugador del Real Madrid, granero tradicional de la selección.
Además de los mencionados Díaz, Abalde, Ndiaye y Brown, España acude a este Eurobasket sin Garuba, Llull, Hugo González, el recién retirado Abrines y un Ricky Rubio que acaba de regresar al baloncesto profesional con el Joventut y cuya presencia en este torneo era demasiado prematura dado su año de inactividad.
