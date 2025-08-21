La carrera al límite de un Barça sin margen ni licencia: "No puede regresar ahora al Camp Nou. No hay tiempo"

La comitiva de la UEFA que acudió este jueves a inspeccionar las obras del Spotify Camp Nou -no era la primera vez-, lo hacía ya sabiendo que el Barça había firmado con BSM el convenio para poder seguir disputando partidos en Montjuïc hasta febrero de 2026. Es decir, el tiempo suficiente como para poder disputar al completo la liguilla de la próxima Champions y salvar una nueva bala. Por si acaso, eso sí, y según avanzó Catalunya Ràdio, aceptó conceder un mínimo margen al Barça para que pueda jugar fuera de casa la primera jornada. Un rato antes de que los técnicos del máximo organismo futbolístico continental llegaran al estadio, el Ayuntamiento de Barcelona, por boca del teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, fijaba su postura en una entrevista a RAC1: "Probablemente [el Estadi Olímpic Lluís Companys] tendrá que ser utilizado durante unos cuantos meses".

Quien dice tenerlo claro es el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España, Xavier Vilajoana, también exdirectivo azulgrana: "El Barça no puede regresar ahora al Camp Nou. No hay tiempo".

Limak, la empresa constructora, prefiere no pronunciarse. Y el Barcelona, oficialmente, dice seguir intentando obtener cuanto antes el Certificado de Fin de Obra (CFO) de la fase 1a para 27.000 espectadores (con la que se abriría la zona de Tribuna y una parte del Gol Sur). Sería el paso previo a solicitar al Ayuntamiento de Barcelona la Licencia de Primera Ocupación (LPO) y, de ser concedida ésta, poder jugar en el Camp Nou el problemático partido frente al Valencia a disputar el 13 o el 14 de septiembre. Un encuentro para el que el club no ha puesto a la venta entrada alguna y que aún no tiene sede.

El partido contra el Valencia

El concierto del estadounidense Post Malone está programado para el 12 de septiembre en Montjuïc, por lo que ello imposibilitaría jugar en el Olímpic Lluís Companys el partido contra el Valencia. Siempre y cuando el bajo ritmo de venta de entradas no llevara a un complicado cambio de ubicación del show. Ni se ha contemplado en el club tratar de jugar a puerta cerrada en el Camp Nou, ni es viable replicar la fórmula del Gamper, donde se jugó en el Estadi Johan Cruyff ante 6.000 espectadores (el aforo mínimo en Primera según el Reglamento General del torneo es de 8.000 espectadores). Falta también el montaje del VAR como la infraestructura de tornos, por lo que se abriría la posibilidad de buscar otros estadios. Montilivi, en Girona, asoma en el horizonte aunque no se haya hecho ninguna propuesta formal. Solicitar a LaLiga un cuarto partido fuera de casa (Mestalla) ya con el calendario sorteado pondría en pie de guerra al resto de clubes de la competición, más aún después de la intención de LaLiga de trasladar el Villarreal-Barça a Miami.

Tener asegurada la opción de seguir en Montjuïc, en cualquier caso, alivia al Barça, siempre y cuando logre resolver la incógnita del duelo frente al Valencia. Más aún porque los plazos ya asfixian, dado que la fecha límite para que el club informe a la UEFA sobre dónde jugará la liguilla de la Champions es el próximo jueves 28 de agosto, fecha en que se llevará a cabo el sorteo. Dos días después se anunciará el calendario, por lo que el Barça sabrá de manera oficial si juega la primera jornada europea fuera (16–18 de septiembre) y en casa la segunda (30 de septiembre-1 de octubre).

Aunque nada de eso tendrá demasiada importancia si el club presidido por Joan Laporta no logra el Certificado de Fin de Obra que las partes implicadas no han podido firmar ante las múltiples deficiencias detectadas y aún por resolver. Dicho certificado debe ser firmado por la dirección facultativa de la obra y la dirección de obra (las responsables son las empresas catalanas Ingeniería y Arquitectura Torrella e Ingenieros JG), además de la constructora, Limak, y el Barça. "Se trata de un documento interno, privado. Pero que tiene unas connotaciones y consecuencias importantes para todos", advierte Vilajoana. Y se explica: "El aparejador y el arquitecto los pone el club, pero son profesionales independientes. Pasan por el Colegio correspondiente. Después, tienen unos seguros asociados a su buen hacer. Si firman algo de manera indiligente, y luego pasa cualquier cosa, la mutua de su Colegio no les cubre. Tienen una responsabilidad muy importante. No pueden firmar cualquier cosa, aunque hayan sido contratados por el club".

Plazos

El representante de los promotores y constructores españoles se refiere también a los plazos habituales para que las autoridades den el visto bueno a la Licencia de Primera Ocupación. "Se trata de que lo que se ha ejecutado se corresponda con el proyecto ejecutivo presentado. El Ayuntamiento tiene que comparar los planos con la realidad. Y después, para obtener la Primera Ocupación hay que cumplir. Yo tengo asociados a los que les han echado para atrás una LPO porque la barandilla de un pasillo estaba 5 cm más adentro de lo que debía. La inspección de la Primera Ocupación es muy estricta, acotada y detallada. La Administración suele tardar entre tres y cinco meses en dar permisos de este tipo, aunque tengo casos que han estado hasta 10 meses esperando a que viniera el inspector a hacer el reconocimiento. La Administración no puede hacer distinciones ni priorizar, porque eso sería prevaricar. Si tienes 25 expedientes por delante, ¿qué pasa? ¿Que por venir el Barça los pondrá por delante de todos? Tengo a muchos asociados que se van quejando y llevan meses esperando. ¿El Ayuntamiento va a hacer una inspección en 15 días cuando yo llevo seis meses esperando?".

Otro aspecto a tener en cuenta es que cuando se firme el Certificado de Fin de Obra, no se puede volver a actuar en la misma zona. Siempre y cuando no se solicite una nueva licencia.

Mientras, Albert Batlle desde el Ayuntamiento advertía: "Esta apertura se tiene que hacer con toda la seguridad del mundo. No hace falta tener prisa".

El reglamento de la UEFA

Los caminos, por tanto, convergen en Montjuïc. Tampoco ayuda el reglamento de la UEFA sobre infraestructuras de estadios. Se trata de un compendio de exigencias que alcanzan todo tipo de cuestiones, desde la iluminación, el acondicionamiento de vestuarios, la seguridad de que no haya "materiales sueltos, como piedras u hormigón", o incluso el número de servicios. Por poner un ejemplo, la normativa es tan detallada que especifica que debe haber un inodoro con asiento y un lavabo por cada 250 espectadores masculinos; un urinario por cada 125 espectadores masculinos, un aseo con asiento y un lavabo por cada 120 mujeres en los sectores locales y un aseo con asiento y un lavabo por cada 80 espectadoras en el sector visitante". Al igual que los pupitres de prensa, las butacas del palco deben estar cubiertas (artículo 25.02) -sin haber montado la cubierta, cuya instalación se prevé para el final de la próxima temporada, se tendría que improvisar y aceptar una solución temporal para las autoridades-. En cualquier caso, dicho reglamento, en su artículo 3.04, también abre la puerta a "conceder excepciones bajo criterios estructurales específicos en casos de especial dificultad y previa solicitud motivada".