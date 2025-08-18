TENIS
Así te hemos contado la final de Cincinnati entre Sinner y Alcaraz
El choque de la pista central del Lindner Family Tennis Center es el decimocuarto enfrentamiento en el circuito entre el tenista español y el italiano
Redacción
Carlos Alcaraz conquistó este lunes el Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) por primera vez en su carrera tras el abandono del italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo y defensor del título.
- Nuevo ejemplo de masificación en el Parque Nacional: decenas de coches se agolpan en la carretera para ver el atardecer desde el Teide
- No es el drago milenario pero también está en Tenerife: el árbol más antiguo de Europa
- Muere un hombre y una mujer resulta gravemente herida en un trágico accidente en Tenerife
- El municipio que concentra el mayor número de voces guanches de Tenerife y su nombre alude a un rito guerrero
- La DGT lo tiene en el punto de mira: así debes llevar a tu perro en el coche
- Santa Cruz de Tenerife recuperará en octubre el debate sobre la apertura dominical
- Siete minutos fatídicos fulminan la esperanza del primer trofeo del Tenerife Femenino
- Fiesta, vino y sandía por San Roque, en Tenerife