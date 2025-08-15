Tenis
Masters de Cincinnati: Carlos Alcaraz - Andrey Rublev, en directo
El tenista murciano busca las semifinales del torneo frente al jugador ruso
Redacción
Carlos Alcaraz se enfrenta al ruso Andrey Rublev en los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati.
Será la quinta vez que se cruce con el moscovita, de 27 años y undécimo del ranking ATP - su tope es el quinto lugar que alcanzó en septiembre de 2021.
Para alcanzar los cuartos, Alcaraz venció por 6-1 y 6-4 al italiano Luca Nardi. Mientras que Rublev superó al argentino Francisco Comesaña por 6-2 y 6-3.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Aparece en Tenerife la tortuga marina más grande del mundo
- Fallece el periodista tinerfeño Héctor Palmero
- Un primer premio de la Lotería Nacional cae en Tenerife
- Guía para la caminata a Candelaria: trayectos permitidos, horarios de guaguas y dispositivo de seguridad
- Canarias acusa al Estado de publicitar el único traslado de menores migrantes para lavar su imagen
- Rescatadas dos personas y un perro en el incendio de una vivienda en Tenerife
- Ya hay fecha y hora para el estreno liguero del CD Tenerife en Guadalajara
- El sector vitivinícola ve «excesivas» las medidas para frenar la filoxera