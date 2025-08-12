El Real Madrid va a boicotear el Villarreal-Barça en Miami

El Real Madrid no está dispuesto a tolerar que el Villarreal-Barça de la 17ª jornada de LaLiga se dispute en Miami. En un contundente comunicado, la entidad que preside Florentino Pérez ha anunciado que solicitará a la FIFA, la UEFA y el Gobierno que impidan la deslocalización fuera de España de un partido de Liga por primera vez en la historia.

El comunicado del Real Madrid llega 24 horas después de que la junta directiva de la RFEF acordara iniciar los trámites ante la UEFA y la FIFA para que el encuentro entre el Villarreal y el vigente campeón, programado para el fin de semana del 21 de diciembre, se dispute en Miami. Un proyecto que LaLiga llevaba queriendo poner en marcha desde 2018, teniendo hasta ahora el freno de Luis Rubiales.

Los acuerdos de Relevent, socio de LaLiga en Norteamérica, con la FIFA y la federación estadounidense de fútbol permitían vislumbrar la celebración de ese partido en Miami. Sin embargo, el Real Madrid ha anunciado que va a poner toda su maquinaria en marcha para frenar que a su juicio "alteran el equilibrio competitivo y otorga una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes".

"La integridad de la competición exige que todos los partidos se celebren bajo las mismas condiciones para todos los equipos. Modificar unilateralmente este régimen rompe la igualdad entre contendientes, compromete la legitimidad de los resultados y sienta un precedente inaceptable que abre la puerta a excepciones basadas en intereses ajenos a lo estrictamente deportivo, con clara afección a la integridad deportiva y riesgo de adulteración de la competición", desarrolla el club blanco.