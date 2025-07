Willy Hernangómez: "No somos los más altos ni los más fuertes, pero nadie se divierte tanto como España"

Después de un año irregular en el Barcelona que empezó mal para el pívot y terminó con el madrileño teniendo más minutos y protagonismo, Willy llega a la selección para asumir galones y dirigir a una selección muy joven que ha quedado huérfana de leyendas como Rudy, Llull o Ricky. Tampoco estarán Abrines o Lorenzo Brown, “lo que invita a los nuevos a dar un paso adelante”, como advertía Scariolo en la presentación. El mayor de los Hernangómez volverá a asumir un rol protagonista en La Familia, que lo es más nunca con los dos hermanos luciendo la capitanía. Un Eurobasket lleno de incertidumbre y de ilusión con unos rivales plagados de estrellas de la NBA. “Cuanto mayor es el desafío, más nos gusta”, advierte el azulgrana.

¿Qué significa para ti regresar a la selección y hacerlo como capitán de La Familia en este Eurobasket?

Es un sueño poder estar un año más con la Familia. Quién me iba a decir que iba a ser capitán con mi hermano y estar aquí otra vez con los compañeros. Más que una responsabilidad es un privilegio y un orgullo haber compartido el vestuario con jugadores que me han enseñado todo. La Familia es un legado, de eso va.

¿Cómo afrontas el reto de liderar a este grupo?

Me he sentido un afortunado por haber compartido vestuario muchos años y muchos campeonatos con las leyendas con las que he jugado y que tanto me han enseñado. Para mí, más que una responsabilidad, es un privilegio poder ayudar a los más jóvenes que vienen por detrás. Es lo que toca.

El seleccionador de baloncesto, Sergio Scariolo, junto a los hermanos Hernangómez, en la presentación de la selección para el Eurobasket / Mario Morón / EFE

¿Qué hace especial a la Familia?

Ufff, es algo único poder estar aquí con los compañeros. Es felicidad, es diversión, pero también es disciplina, es sacrifico y es representar a España. Es un orgullo poder jugar con tus amigos, con tu hermano. Los que hemos tenido la suerte de estar aquí lo hemos podido disfrutar y lo seguimos disfrutando. Estos son los valores que me han transmitido y que he intentado transmitir y sigo tratando de enseñar. En esta faceta no estoy solo, me acompañan mi hermano Juancho y compañeros como Darío (Brizuela), Alberto (Abalde) y otros que también llevan muchos años en la selección. Creo que lo bonito es poder hacer las cosas juntos.

¿Y cómo afronta este Eurobasket?

Es una competencia superespecial y muy competitiva. Ha sido un verano en el que he podido hacer de todo, descansar, despejar la mente y cargar las pilas. Y ahora llego con ganas a trabajar para lo que nos viene.

¿Qué tiene España que no tengan el resto de rivales?

-Yo creo que no somos ni los más altos, ni los más fuertes, ni el equipo con más talento. Pero seguro que vamos a ser los que más se dejan la piel en cada partido, los que más se divierten en la pista y los más se ayudan unos a otros. Competimos contra cualquiera y lo damos todo porque es nuestro ADN. Sabemos de la dificultad de este Eurobasket porque las selecciones son buenas y viene gente con muchísimo talento. Pero nosotros vamos a darlo todo, como también hicimos en ese Eurobasket de 2022. Veremos cómo va, pero lo que sí aseguro es que nos vamos a divertir y vamos a hacer que la gente se divierta en casa.

¿Es un aliciente para el grupo despedir a Scariolo con otra medalla?

Queremos hacer un buen verano y un buen torneo. Por supuesto que para mí es especial que sea el último del seleccionador. Llevo una década con Sergio, me ha visto debutar y ahora también ser capitán. Es un extra más de motivación para mí, para darlo todo.

Sergio Scariolo y la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, durante la presentación de la Selección Española Masculina para el Eurobasket 2025 / JJ GUILLEN / EFE

Decía Scariolo que "el objetivo es ser fieles a nosotros mismos"? Puede explicar eso.

Vamos a competir, pero también vamos a divertirnos. Es importante el valor del sacrificio y de la disciplina. Saber que cuando estás aquí en la selección tienes que entrenar duro es algo fundamental. Pero también creo que lo es pasarlo bien, divertirse, mantener esa química del equipo que es única y especial cada verano. Es lo que hace única a esta familia.

Su rol en la selección es diferente al que tiene en el Barça, donde no ha tenido mucho protagonismo esta temporada.

Cada uno tiene un rol en su club, pero aquí todos estamos dispuestos a dar lo que el equipo necesite. Siempre he dicho que cada año esperaba venir en verano a la selección, porque disfruto muchísimo y últimamente he tenido un papel más importante. Y este año no ha sido menos porque estaba deseando que llegase el verano para disfrutar de 'La Familia', aunque también me gusta sentirme importante en mi club. Trabajo muy duro para prepararme para la selección y también para el año que viene con mi club.

Suerte.

Gracias.