Aitana Bonmatí: "Estoy en 'shock', ha sido muy cruel, pido perdón"

Aitana Bonmati no daba crédito al resultado, a la derrota, a quedarse sin título de la Eurocopa por los penaltis. Fue elegida MVP del torneo, la mejor jugadora, pero ella estaba aturdida. No tenía nada que celebrar. "Estoy en 'shock', no tengo emociones", admitió la futbolista del Barça.

Aitana mostraba el rostro compungido propio de alguien que ha perdido pese a todo el esfuerzo puesto en ello. España había sido mejor, lo sabía, pero el marcador no decía eso. "Nos hemos vaciado y ha sido muy cruel porque era nuestro objetivo y pido perdón por mi fallo (en los penaltis). Creo que hemos hecho un buen partido y hemos sido superiores en el juego, pero a veces si no la metes se te puede ir todo en los penaltis. Estoy jodida y vacía, y en los próximos días lo iré desgranando todo. No siempre se puede ganar", señaló.

Para Bonmatí, no había dudas de la superioridad española en buena parte de la final: "Creo que a partir del minuto 70 el partido ha sido nuestro, ellas estaban cansadas y nosotras hacíamos muchas superioridades, por el medio y en los laterales. Ellas no llegaban y creo que ha faltado elegir mejor los centros y los momentos".

La catalana, que casi se pierde el torneo por enfermedad, añadió que "parece que todo es malo ahora mismo", aunque apuntó que a nivel de fútbol han sido "las mejores del torneo y con más talento", además de un equipo "que gusta más de ver", aunque jugar bien "a veces no es suficiente".

Acerca de la repercusión de la selección, declaró: "Hemos llegado a muchas casas y eso se valora mucho, me sabe mal por no poder conseguirlo. Si ganas sumas y enganchas a mucha gente".

La doble Balón de Oro finalizó con el foco puesto en el futuro: "Ahora con el objetivo en el próximo Mundial y la próxima Eurocopa, en la que lo volveremos a intentar".

Vestidor tocado

Irene Paredes, la capitana, también se mostró frustrada: "Es durísimo el momento. Lo hemos intentado por todos los medios, de todas las maneras. No hemos estado bien en los penaltis, pero hemos merecido más. Inglaterra ha tenido esa pizca de suerte en todo el torneo. No ha podido ser".

La defensa azulgrana, al igual que Bonmatí, subrayó la superioridad española sobre las inglesas, pero entendió que el fútbol no entiende de justicia. "Hemos tenido más control de partido nosotras, pero no va de tener la posesión y generar, sino de marcar. Era una oportunidad de ganar, hemos tenido nuestro momento. Nos han metido un gol que era evitable, pero también forma parte del juego. Nosotras confiábamos en nosotras mismas, pero no hemos estado como creíamos que ibamos a estar".