El defensa del Athletic Yeray da positivo en dopaje al tratarse la alopecia

El futbolista del Athletic Club Yeray Álvarez anunció este jueves haber dado positivo en un control antidopaje efectuado por la UEFA. El defensor emitió un comunicado en sus redes sociales en el que asegura que "un tratamiento contra la alopecia" ha sido el causante. Una vez conocida la noticia, el Athletic ha decidido apoyar a su futbolista en redes sociales.

Fue el propio Yeray quien desveló su suspensión, asegurando que el positivo le fue comunicado "hace unas semanas" y que llegó "tras el partido de las semifinales de la Europa League ante el Manchester United".

El futbolista del Athletic se defiende en su comunicado explicando que lleva años "siguiendo un tratamiento contra la alopecia". "Tras estudiar el caso, hemos comprobado que el positivo se dio porque tomé de forma involuntaria un medicamento preventivo contra la caída de cabello que contenía una sustancia prohibida", explica.

Yeray Álvarez, que ha sido suspendido provisionalmente por la UEFA, ha sido arropado desde el primer momento por el club, que "lamenta el error humano de Yeray" y le muestra "todo su apoyo". "El Athletic Club desea expresar su total respaldo a Yeray Álvarez en estos momentos y su plena confianza en los órganos encargados de resolver el caso", concluye la entidad vasca.

El comunicado de Yeray

"Hace unas semanas me comunicaron que había dado positivo en un control antidopaje efectuado por la UEFA tras el partido de ida de las semifinales de la Europa League ante el Manchester United. Recibir esa noticia fue un golpe muy duro y, sinceramente, no me lo podía creer, dado que jamás en mi vida he consumido sustancias prohibidas.

Desde que superé mi enfermedad, llevo años siguiendo un tratamiento contra la alopecia y, tras estudiar el caso, hemos comprobado que el positivo se dio porque tomé de forma involuntaria un medicamento preventivo contra la caída del cabello que contenía una sustancia prohibida. El procedimiento disciplinario se encuentra actualmente en fase de instrucción y sujeto a confidencialidad, por lo que estoy provisionalmente suspendido y no estoy autorizado a realizar declaraciones públicas adicionales.

Quiero deciros a todos vosotros que lamento mucho esta situación pero que, con el apoyo del club, estoy trabajando en mi defensa con el convencimiento de poder volver a los terrenos de juego lo antes posible. Una vez finalice el proceso, daré todas las explicaciones necesarias.

Quiero agradecer al Athletic Club su apoyo y respaldo desde el primer momento y manifestar mi confianza en la justicia y las instituciones deportivas".