El capricho del Madrid que canceló la rueda de prensa de Xabi Alonso tras un vuelo de cinco horas

Después de eliminar al Borussia Dortmund en los cuartos de final disputados en Nueva Jersey, el Real Madrid decidió volver a Miami. Una decisión que el club blanco tomó, a pesar de que la fase final del torneo se celebra íntegramente en el MetLife Stadium que tiene sede en el estado donde Newark es su ciudad más poblada. La expedición madridista aterrizó después de una odisea de cinco horas de vuelo que obligó a cancelar la rueda de prensa de Xabi Alonso y todos los actos previstos para atender a los medios.

Las tormentas, una amenaza constante en EEUU

Luis Enrique, técnico del PSG, rival del Real Madrid por un puesto en la final, se enteró de la situación durante su rueda de prensa. "Ah, pues no sabía nada, pero no cambia nada", expresó, aprovechando esta pregunta para dar por concluida su intervención: "Creo que con esta contestación, hemos hecho 30 o 40 preguntas, y vamos a acabar el cuento". La entidad madridista fue la única que decidió regresar a su sede original después de los cuartos, cuando, precisamente, fueron el equipo que los jugó en Nueva Jersey.

Durante la semifinal entre el Fluminense y el Chelsea se activó un aviso por inundaciones que recibieron todos los ciudadanos que se encontraban en la localidad que acoge los últimos partidos de un Mundial de Clubes que ha estado marcado por las tormentas. Hasta seis encuentros se han suspendido por las tormentas en Orlando (dos), Cincinnati, Nashville, Orlando y Nueva Jersey. Es uno de los aspectos que ha mercado el desarrollo del torneo, así como las altas temperaturas, al jugarse los partidos en 'prime time' europeo o los retrasos aéreos como el que sufrió el Real Madrid.

La decisión del club blanco de regresar a Miami se tomó por las instalaciones temporales que han construido en Palm Beach. Un 'Valdebebas americano' en el que se ha invertido cerca de un millón de euros, con una partida principal para el césped de un campo municipal transformado en una pequeña ciudad deportiva. La idea era contar con el mejor césped posible para que los lesionados pudiesen recuperarse y para que no se produjesen más bajas. En el pasado, jugadores madridistas como Güler o Asensio padecieron graves contratiempos en las giras de EEUU.

Ni rueda de prensa ni cena con el PSG

El Real Madrid se bunkerizó en Gardens North County District Park, a más de una hora de Miami. Solo los 15 minutos de entrenamientos abiertos a la prensa en determinados días rompieron el cerrojo. El club ha regresado después de cada partido a Florida, lo que ya provocó que llegasen al límite a la rueda de prensa de Filadelfia. El primer aviso se convirtió en la previa a la semifinal en el incumplimiento de un acto protocolario. Los funcionarios de la FIFA presentes en el MetLife Stadium informaron, en primera instancia, de la cancelación de la zona mixta en la que iban a participar Valverde, Courtois y Jacobo Ramón.

En el caso de este último, existía interés añadido más allá del partido, porque el importante interés que ha mostrado el Como de Cesc Fabregas para su contratación. Durante unos minutos reinó la confusión antes de que Luis Enrique compareciese en una larga rueda de prensa de 40 preguntas. Desde la FIFA se comunicaba que Xabi Alonso sí iba a comparecer, pero a la par que se transmitía ese mensaje, desde el club blanco se informaba que no intervendrían en el acto de prensa. No es la primera vez que esto le pasa al Real Madrid.

Aunque por un motivo bien diferente: sucedió en la final de la Copa del Rey, la entidad que preside Florentino Pérez decidió no intervenir en la comparecencia previa al encuentro frente al Barça. La intervención del acto de Xabi Alonso no fue el único cancelado del día. Tampoco se produjo un encuentro de directivas con el PSG de Nasser Al-Khelaifi, declarado enemigo del máximo dirigente blanco, tanto por el 'caso Mbappé' como por la Superliga, a la que se ha opuesto siempre frontalmente.

El Madrid no podrá volver a Miami si pasa a la final

Desde la incredulidad, la FIFA anunció a través de los micrófonos de la sala de prensa del MetLife Stadium la supresión en la agenda de la rueda de prensa de Xabi Alonso. Iba a tener lugar en unas carpas que el organizador ha montado para el Mundial de Clubes en un estadio impresionante, pero nada preparado para un acontecimiento de este tipo. Es algo fácil de ver con la simple ubicación de los periodistas en una cabina donde la visión completa del campo es imposible por culpa de un ventanal que aisla y parte la perspectiva.

El Real Madrid acabó llegando a su hotel en el hotel Four Seasons Downtown, ubicado en el corazón de Manhattan, pasadas las 22:10 de la noche, hora local. Lo hizo después de un viaje de cinco horas en el que, por culpa de las tormentas que azotan la costa este de EEUU, tuvo que demorar su aterrizaje. Si ganan al PSG en la semifinal, el equipo está obligado a quedarse en Nueva York, porque la FIFA no permite a los equipos salir de la ciudad o alrededores, con el objetivo de promocionar y dar visibilidad las sedes. Por lo que el club blanco no reincidirá en un capricho que ha alterado la hoja de ruta antes de uno de los partidos más importantes de la temporada.