La caída más dulce de Al Hilal: "Los que critican la liga de Arabia han visto que compite con cualquiera"

La historia de los vencedores y vencidos del Mundial de Clubes se escribe de distintas maneras. Los que han caído por el camino hacia las semifinales han entendido su participación según los objetivos creados. Así, el Manchester City sintió el temor de nuevo en su cuerpo después de ser superado por un Al Hilal que compitió, pero no ganó al Fluminense, la gran sorpresa del torneo. Para el equipo árabe, haber tumbado a un campeón de Europa y poner en aprietos al Real Madrid en la primera jornada, favorito al título, es motivo más que suficiente para hacer valer su proyecto y el de todo el país. El mismo que, con su aportación a través de Dazn, ha financiado el torneo internacional.

Al Hilal aumenta el atractivo del fútbol saudí

"El triunfo de Al Hilal contra el City fue un acontecimiento espectacular, un trascendental para el club y para toda la nación saudí. Sin duda, haber ganado este supone el salto de Al Hilal a la escena mundial futbolística, desde mi punto de vista. Si ya en los últimos dos años el fútbol árabe, y en concreto de clubes como Al-Hilal y Al-Nassr habían salido de la invisibilidad, la victoria contra Guardiola les da una visibilidad total, una visibilidad global que ningún club asiático posiblemente haya conseguido nunca", comenta a este diario Ramón Marcote, quien fue responsable del juvenil del Al-Hilal entre 2021 y 2022.

El equipo más laureado de Arabia ha logrado que el fútbol de Oriente Próximo se tenga en cuenta más allá de como una fábrica de fichajes millonarios. Es la misma idea que defendió Esteve Calzada, en conversación con este medio, negando que en Arabia exista "dinero ilimitado". El atractivo no solo se construye a través de contratos que rompen la banca, también con ententes como la que lidera desde hace unas semanas Simone Inzaghi, el fichaje más importante para la liga saudí esta temporada.

"El Mundial de Clubes ha aumentado el atractivo de cara a los jugadores europeos, para que vean a este club y a su liga, como un entorno atractivo. Si la llegada de jugadores europeos a la Saudi Pro League estaba siendo de alguna manera criticada, el hecho de que Al Hilal pueda competir con los mejores clubes del mundo, como pueden ser Manchester City o Real Madrid, modera el contenido de los comentarios negativos", defiende alguien que vivió en primera persona el despertar del sueño saudí, que culminará con el Mundial 2034.

La imagen que construye Arabia con el fútbol

"Al Hilal ha evidenciado que forma parte de un ecosistema competitivo que puede ser tan fuerte como cualquier otro. Y en ese camino están. Evidentemente, les va a llevar tiempo, pero es un golpe en la mesa del fútbol árabe. Para el país, para Arabia Saudí, es, sin duda, un triunfo estratégico y de imagen. Quizás es el comienzo para conseguir alcanzar todos los objetivos y ambiciones que pueden tener a nivel deportivo. Sin duda, Arabia está logrando una imagen a través del fútbol y del deporte que nunca ha tenido", insiste Ramón Marcote, responsable del juvenil del Al-Hilal entre 2021 y 2022.

Por el momento, durante la ventana de verano, que se prevé agitada en Arabia como en los viejos tiempos, se han producido movimientos como el fichaje de Alexandre Lacazette por el recién ascendido Neom. El delantero francés se ha marchado de un Olympique de Lyon que ha bordeado el abismo en las últimas semanas, provocando fugas como las del ariete. Su destino es el que mejor representa el espíritu saudí.

Neom es una megaciudad futurista que se está construyendo en el noroeste de Arabia, junto al mar Rojo, cerca de las fronteras con Egipto y Jordania. Su nombre proviene de una combinación de la palabra griega “Neo” (nuevo) y la inicial 'M' de “Mustaqbal” (futuro, en árabe). Allí se ubica 'The Line', una ciudad que, como bien indica su nombre, tiene 170 kilómetros de largo en línea recta.

"Querían competir con los mejores y ahí están"

"La inversión tan grande de dinero que han hecho en Arabia Saudí por el conocido Fondo de Inversión Pública ha traído un montón de estrellas europeas. Es verdad que algunas de cierta edad. La inversión queda validada. Ellos dicen: 'Queríamos estar entre los mejores del mundo y estamos demostrando que lo estamos'. Podemos competir contra los mejores del mundo y no sólo eso, les podemos ganar. Sus ambiciones se han visto validadas y demuestran que Arabia se toma muy en serio la intención de ser un actor principal del mundo futbolístico", desgrana Marcote.

El triunfo contra el City, que no pudo reeditar Al Hilal frente al Fluminense, "se produce con un ejercicio de resiliencia brutal, pudiendo haber encajado cinco o seis goles en la primera parte. Resistieron para hacerle daño al conjunto inglés. Han demostrado que con una gran inversión y buenos jugadores no importa tanto el lugar donde estés compitiendo, sino el trabajo que estás haciendo", concluye el exentrenador de la base de Al Hilal, quien no dudaría en volver a colaborar en construir un futuro para el fútbol de Arabia que cada vez es más presente.