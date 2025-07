Xabi Alonso: "No diré que esperaba que Gonzalo marcará tres goles, pero confiaba en él"

Sin apenas tiempo para analizar y celebrar el triunfo en octavos de final ante la Juventus de Turín, Xabi Alonso atendió a DAZN para dar sus primeras impresiones sobre el partido, el pase a los cuartos de final y las actuaciones individuales.

"El inicio ha sido muy intenso, entrando directo al Mundial y compitiendo cada tres días. Ahora estamos en la fase de eliminatorias y la de hoy ha sido buena, hemos ido de menos a más. A partir del minuto 15 nos hemos asentado más en el campo y hemos sabido interpretar donde estaban los espacios", explicó sobre esta nueva era.

"Hay que saber competir y esto es ADN Real Madrid, saber apretar los dientes y hacer lo que toca", afirmó el técnico, antes de dar una de las claves del cambio del equipo: "Yo he escuchado a Carlo (Ancelotti). Decía que le faltaba equilibrio al equipo la temporada pasada. Eso ha sido importante. La calidad está ahí, cuanto más sentido colectivo le demos al juego, luego salen jugadas excepcionales solas. Ese es el camino que queremos para el Mundial y para esta nueva etapa".

Xabi Alonso estuvo muy intervencionista a lo largo del partido ante la Juve, en lo que se ha convertido una de las señas del equipo: "Al principio con Tchouameni hundido teníamos demasiada gente detrás del balón. Ellos han cambiado el planteamiento y nos sobraba uno. Es ir moviendo piezas y creo que hoy hemos acertado. Una vez progresamos hay que ser valientes. No hemos tenido demasiado tiempo, pero vamos viendo cosas y haciendo ajustes".

El tolosarra también se deshizo en halagos a Gonzalo García, que volvió a erigirse como el héroe del equipo. No obstante, no quiso entrar a hablar sobre la continuidad del canterano en el primer equipo: "A día de hoy pensamos en el Mundial. Ya habrá tiempo. Yo le conocía bien, no esperaba que metiera 3 goles en 4 partidos, tampoco diré eso, pero sabía de su presión y su trabajo y encima marcando goles. Confiaba en él y se está ganando esa confianza".

"En el centro de Trent no tengo ningún mérito. Ha hecho 500 de esos en toda su carrera. A veces en la derecha está un poco aislado. El uno contra uno no es lo suyo, es más de asociación, hay que ajustar algunas cosas ahí", dijo sobre Alexander-Arnold, otro de los nombres propios del partido.

Por último, Xabi Alonso no quiso 'elegir' un rival para cuartos de final, aunque si admitió que al Dortmund lo tiene "muy visto".