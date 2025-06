Tadeo Allende: "Estoy cumpliendo el sueño de jugar con Messi, el ídolo de todos"

Tadeo Allende (Mina, Argentina, 1999) está cumpliendo su sueño y el de varias generaciones, como es formar parte del mismo equipo que Leo Messi. Un club selecto que se ha conformado en el Inter de Miami, el club al que se fue el extremo derecho del Celta cedido en busca de minutos y aprendizaje. Vestirá la camiseta rosa del equipo que ha cambiado el 'soccer' y para el que fue decisivo en la fase de grupos del Mundial, con un gol ante Palmeiras que terminaría siendo decisivo para histórica clasificación del equipo de EEUU.

Allende puso en práctica en esa jugada su mayor virtud, como es la velocidad. Admite que Mascherano está sacando lo mejor de sí mismo como líder de un vestuario donde cada partido es una lección de historia al lado de Messi, Suárez, Busquets o Jordi Alba. Pese a estar a más de 6.600 kilómetros de Vigo, sigue de cerca al equipo que sigue teniendo su propiedad.

Un Celta al que considera como una "institución hermosa" y desde la que partió para crecer como jugador. Algo que está haciendo a pasos agigantados como el que supondrá asumir el reto de derribar al PSG de Luis Enrique, favorito del torneo al que intentará someter un 'outsider' que juega de local en Miami. Una ciudad que Allende y sus compañeros, han cambiado de una punta a otra.

¿Qué supone para Tadeo Allende jugar el Mundial de Clubes? ¿Cómo vivió el gol que fue clave para la clasificación de Inter Miami a octavos? ¿Qué le dijeron en el vestuario?

Jugar el Mundial de Clubes es algo importantísimo para mi carrera, porque nunca me imaginé poder estar en una competición así. Es un torneo nuevo, y también es muy importante para el crecimiento del club. Y bueno, ni más ni menos, hacer un gol en el Mundial de Clubes es algo muy emocionante. Para mi carrera es un plus. Tras marcar, estábamos muy emocionados. La verdad es que abrir el marcador fue un desahogo enorme, porque estábamos un poco ahogados; por el calor y por el rival, Palmeiras, que es muy intenso. Hacer ese gol fue como un baldazo de agua fría que nos dio aire, nos dio vida, y fue importantísimo para el equipo.

¿Por qué decidió sumarse al proyecto de Inter Miami en enero de este año? ¿Qué ha aprendido en estos meses y cómo complementa lo vivido en España con el Celta?

Cuando me llamó Inter Miami analicé muchas cosas: la liga, el lugar donde iba a vivir, la ciudad en general, el club... Y terminé dándome la oportunidad de venir y sumar minutos, que para mi vida y para mi carrera futbolística es muy importante. Por eso estoy contento con la decisión que tomé. Estoy viviendo un lindo momento y, la verdad, lo disfruto mucho.

¿Cómo cree que Messi e Inter Miami han cambiado la historia del fútbol, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial?

Es increíble. Ha sido un cambio rotundo para el fútbol. Que Leo Messi llegue a un club ya representa un cambio inmenso en sí mismo. Un club que tiene tan poca vida está ahora jugando un Mundial de Clubes. Es algo increíble el impacto que está teniendo Leo en el club y en el crecimiento del fútbol en Estados Unidos. Es una exposición grandísima que lo va a hacer crecer muchísimo, tanto al club como a la MLS.

¿Cómo es compartir vestuario con Messi o Suárez? ¿Qué suponen para usted en su desarrollo deportivo y personal?

Se aprenden muchas cosas con ellos, porque son jugadores que han competido a nivel mundial y de élite de la mejor manera, y han ganado muchísimas cosas. Se aprende tanto en el vestuario como en la cancha. Es un aprendizaje constante, y eso es importantísimo. Hay que exprimirlo al máximo para seguir creciendo como jugador.

¿Alguna vez soñó con formar parte de un plantel así?

Soñé mil veces el jugar con el ídolo de todos, pero vivirlo es otra cosa. Hasta el día de hoy, por momentos me cuesta creer que lo tengo como compañero, que es una persona que tengo al lado como cualquiera. Y es algo muy emocionante. Emocionante que te dé un pase, poder saludarlo, tenerlo cerca... Ya simplemente tenerlo al lado es muy emocionante. Cumplí un sueño que tenía desde chico.

¿Sigue al Celta desde la distancia? ¿Cómo fueron sus meses en Vigo? ¿Le habría gustado jugar más tiempo en Europa?

Sigo al Celta, sí. Siempre que juegan, los veo. El tiempo que estuve en la ciudad me encantó. La gente, increíble; el club, también. Me recibieron muy bien. Me hubiese gustado estar un poco más de tiempo, pero bueno, creo que en algún momento tendré otra oportunidad. Como digo, Vigo, la ciudad, el club, la gente... todo es muy lindo. La verdad es que es una institución hermosa.

Iago Aspas es otra referencia, ¿cómo fue su relación con él? Le dio la asistencia de su primer gol en LaLiga.

Con Iago pude tener una muy buena relación. Y es alguien de quien se aprende constantemente, porque es un tipo que ha jugado en muchas competiciones y tiene una jerarquía increíble. Ha ganado muchas cosas y sabe muchísimo de fútbol. Como digo, se aprende tanto en la cancha como en el vestuario. Que él me diese la asistencia para mi primer gol fue algo increíble, porque sucedió, ni más ni menos, en mi segundo partido con el Celta. La verdad, fue muy emocionante.

¿Qué consejos le dio Javier Mascherano en su primera pretemporada en inter Miami? ¿Cómo ha cambiado desde entonces?

Con Javi habíamos hablado antes, obviamente, antes de venir para aquí. Y en la pretemporada lo que me pedía era que juegue a lo que yo sé jugar: que ataque los espacios con mi potencia, mi fuerza y mi velocidad.

¿Cuáles son los entrenadores que más le han marcado? ¿Le gustaría ser técnico en el futuro?

Yo voy sacando cosas de todos los técnicos que he tenido. Para mí, todos han sido importantes porque cada uno me dejó algo, y eso me va formando como jugador. En cuanto a ser técnico, sinceramente, hoy te digo que lo dudo. Es una profesión que demanda mucho tiempo. Pasás mucho tiempo lejos de tu casa, de tu familia… y yo ya llevo muchos años viviendo lejos de los míos, y eso cuesta. La verdad, hoy no sabría decirte si voy a ser técnico o no.

¿Cuál es su pronóstico para el Mundial de Clubes? ¿Qué equipos o jugadores le han sorprendido? ¿Dónde está el techo de Inter Miami?

Este Mundial de Clubes es una competición durísima, con un nivel altísimo de todos los clubes. Nosotros estamos para competir y vamos a hacerlo de la mejor manera. Siempre queremos ganar, pero lo más importante es dejarlo todo en la cancha, estar al 100% comprometidos con cada uno de mis compañeros. Y después, el resultado será el que tenga que ser. En cuanto a los equipos que me están sorprendiendo, los equipos de Brasil me han sorprendido mucho. Tienen una calidad increíble y, físicamente, también están muy bien. Por eso esta competencia se vuelve un torneo muy entretenido.

Una última más personal: ¿qué significa el fútbol en su vida?

El fútbol para mí es muy importante en mi vida. Me ha dado miles de oportunidades y sigue dándomelas todo el tiempo. Eso es lo bueno: te da revancha cada fin de semana. Creo que eso es muy, muy importante para mi carrera. Las personas que me han marcado… bueno, va mucho, como dije, con los técnicos. Cada grupo y cada persona que me toca en los clubes por los que voy pasando es diferente, y todos me van sumando un montón de cosas. Eso me hace crecer, ser mejor persona y mejor jugador. Cada club y cada ciudad tiene algo diferente. Eso es lo que te va sumando y armando como persona y jugador.