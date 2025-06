Norris se reivindica con una pole incontestable en Austria

Lando Norris se equivocó en Canadá y lo pagó muy caro. Atacó a su compañero y líder del Mundial Oscar Piastri y acabó en el muro. Pero el piloto británico ha logrado pasar página, olvidarse de aquella pesadilla y reivindicarse en Austria con una pole incontestable, duodécima para él en F1 y tercera este año.

El piloto británico ha dejado a medio segundo a Leclerc y Piastri, que este domingo le escoltarán en la parrilla, mientras que el campeón Max Verstappen afrontará una complicada carrera en casa de Red Bull desde la séptima posición.

Fernando Alonso se ha quedado a un suspiro de la Q3 y partirá undécimo, mientras que Carlos Sainzha caído en Q1 con daños en su Williams y tendrá que abordar la carrera al fondo de la pelotón.

Q1: Sainz, eliminado

La clasificación ha arrancado en seco y con el mismo guión de los ensayos libres 2 y 3, con los McLaren de Norris y Piastri al mando y Max Verstappen como tercero en discordia.

Alonso ha esperado a la previsible mejora de las condiciones de pista, pero ha calculado muy justo y al salir a falta de 3 minutos se ha encontrado mucho tráfico para intentar completar una vuelta limpia con blandos.

Carlos Sainz. / AP

El asturiano ha buscado rebufo, ha mejorado en todos los sectores y ha escalado a la octava posición provisional, a 0.525, a la milésima con Leclerc.

Albon ha dejado una buena referencia con Williams para acceder a la siguiente ronda, al contrario de que Carlos Sainz, que ha caído eliminado a las primeras de cambio y este domingo arrancará al fondo de la parrilla.

“Tiene que haber algún daño en el coche, porque es inconducible”, ha advertido Carlos por radio, tras sufrir una nueva decepción a bordo del FW47. Junto al madrileño se han quedado fuera de Q2 Stroll, Ocon, Tsunoda y Hülkenberg.

La sorpresa ha sido la clasificación de los dos Alpine de Colapinto y Gasly, así como la del rookie Gabriel Bortoleto, que una vez más le ha ganado la partida a su compañero en Sauber, con el coche más lento de la parrilla.

Q2: Gasly deja fuera a Alonso

Ferrari, uno de los equipos que más actualizaciones incorpora este fin de semana, con nuevo suelo y revisión en las canalizaciones y carrocería, no había mostrado sus cartas en los ensayos libres. Hamilton y Leclerc buscaban la reacción y se han situado al frente de la tabla de tiempos provisional, aunque con tiempos aún muy lentos, que no han tardado en superar los McLaren.

Alonso ha regresado a la acción con neumático blando usado, como los Alpine y Bearman. Las rachas de viento han frenado la mejora de tiempos, pero no a Norris y Piastri, que han continuado su particular pulso. El británico se ha colocado primero con un tiempo de 1:04.4, con su compañero a 1 décima y Leclerc y Hamilton, a casi medio segundo.

Un conato de incendio en la hierba de la recta de meta, al igual que ocurrió en Suzuka, ha provocado una bandera roja a falta de cinco minutos. Bortoleto ha dado la 'campanada' con una vuelta que le ha llevado directo a la última tanda, a una centésima de Verstappen. Un éxito para Sauber, que ha visto como las actualizaciones en el Red Bull Ring funcionaban por encima de sus previsiones, al igual que las de Racing Bulls, con Lawson.

Gasly ha evitado la que habría sido la quinta Q3 consecutiva de Fernando Alonso, que mañana partirá undécimo y con la misión de remontar a la zona de puntos en un circuito donde los adelantamientos son factibles.

Además del asturiano, Albon, Hadjar, Colapinto y Bearman tampoco han superado la criba. Los comisarios han anotado un incidente de Norris por bloquear a Leclerc en la Curva 2, pero el inglés no tendrá sanción.

Q3: Tercera pole para Norris

En una de las 'qualys' más ajustadas de la temporada, con diferencias mínimas, la batalla por la undécima pole de la temporada ha comenzado con McLaren y Ferrari comos los únicos en pista con goma nueva. Norris se ha destacado en el primer asalto con blandos (1.04.268), con dos décimas de márgen sobre Leclerc y Piastri.

El intento defifitivo de los favoritos con blandos nuevos no ha cambiado el escenario: el líder del Mundial Oscar Piastri no parecía tan cómodo como su compañero y ha cometido algún error y ha terminado abortando vuelta, mientras Lando, esta vez, no ha fallado e incluso ha rebajado su crono para llevarse su tercera pole position del presente curso (1.03.971).

Norris abrirá la parrilla este domingo en Austria por delante de Leclerc y Piastri, con el campeón Max Verstappen relegado a la séptima posición tras verse afectado por una doble bandera amarilla final.