Mastantuono: "La charla con Xabi me motivó para dar el salto al Real Madrid"

Franco Mastantuono apura sus últimos días como jugador de River Plate. El centrocampista de 17 años se convertirá en jugador del Real Madrid cuando finalice el Mundial de Clubes, en el que el argentino aspira a clasificarse con su todavía equipo para los octavos. Los millonarios son líderes de grupo empatados con el Inter a cuatro puntos, rival al que se miden en la última jornada, mientras los rayados de Monterrey de Sergio Ramos tienen dos puntos y se enfrentan al Urawa Reds, que ha perdido los dos partidos que ha jugado. En las últimas horas, 'La Joya', como se conoce a Mastantuono en el fútbol argentino, ha concedido una entrevista a DAZN en la que analiza su fichaje por el Real Madrid, confirma una conversación con Xabi Alonso que resultó fundamental para el traspaso y ratifica su amor incondicional hacia River Plate, con el que aspira "a ganar el Mundial de Clubes".

La conversación con Xabi

A sus 17 años, Mastantuono afirma que "yo tengo las cosas claras. No me afecta mucho lo que dice la gente". El talento de Azul deja claro que "jugar en el Real Madrid es un sueño, es el club que más ha ganado en Europa. Todos los jugadores quieren estar ahí. Este torneo lo juego en River y la cabeza siempre la pongo donde estoy ahora. Por mucho que la gente hable u opine, yo tengo las cosas claras".

Franco llega al Real Madrid con el beneplácito de un Xabi Alonso que ha dado luz verde a su contratación. El futbolista también insistía durante la entrevista en el papel fundamental del técnico para que se cerrase su marcha al Real Madrid. "Las palabras de Xabi me motivaron mucho para dar el salto, que te quiera un entrenador así es un voto de confianza enorme. La manera en la que Xabi se manejó conmigo fue increíble. Le agradezco muchísimo. La charla me influyó mucho porque el hecho de que un entrenador te quiera es un voto de confianza para el jugador que está dejando un club enorme como es River. Eso no es fácil. Sus palabras me motivaron mucho para dar el salto".

Mastantuono, que ya ha debutado con la albiceleste a las órdenes de Scaloni, mantiene la humildad pese a lo rápido que va todo a su alrededor: "En el fútbol voy a tener que seguir aprendiendo y seguramente aún me queda mucho más por aprender. Me gusta escuchar, aprender, observar. Esa es mi mayor virtud y me sirve para resolver dentro de la cancha”. Franco no esconde su preferencia por jugar como atacante: "Me siento más delantero. De chico siempre jugué de enganche, pero ahora cumplo un rol más ofensivo, atacando por la derecha. Siempre me gustó finalizar más que dar pases. Si me preguntas, prefiero el gol, aunque también es lindo asistir. En mi posición necesito ambas cosas para ser un jugador más completo”.

Y acaba la conversación declarando su amor incondicional por River Plate, equipo del que se marcha y al que tiene pensado regresar algún día: "Siempre que juego con la camiseta de River, desde que debuté, trato de hacerlo con profesionalidad. Sé que no me quedan muchos partidos aquí, pero siempre le pongo las mismas ganas y pasión. Le tengo un amor al club muy grande y siempre voy a dejar la vida por estos colores". Y añade, sobre las opciones de River de meterse en octavos: "Nos jugamos el pase contra el mejor equipo del grupo, que es el Inter, y vamos con todo. Los equipos sudamericanos nos rompemos el lomo para venir a jugar hasta aquí y dar la cara, y eso es lo que vamos a hacer".