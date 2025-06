“Tener dos grandes premios en España sería un lujo”

Hace un año terminó la prolífica sociedad con Ferrari y Banco Santander se convirtió en patrocinador y banco oficial de la Fórmula 1. La entidad selló un acuerdo plurianual para reforzar la visibilidad en sus mercados principales. Sus logos están presentes en las vallas de los circuitos de Estados Unidos, Brasil, México, España, Reino Unido, entre otros y el banco también proporciona a los fans contenido exclusivo y otras activaciones a través del patrocinio. Durante el pasado Gran Premio de España pudimos conversar con Felipe Martín, director de Medios, Marketing online y Patrocinios.

Banco Santander lleva casi dos décadas en la Fórmula 1. ¿Cómo valora la relación con este deporte?

Diría que es una relación histórica. Empezamos con McLaren en el año 2007, luego se extendió el acuerdo a Ferrari y ahora en esta nueva etapa junto a Williams y como partner global de la Fórmula 1 estamos encantados.

La colaboración está siendo tan duradera como exitosa ¿Cómo ha sido esta larga trayectoria?

La verdad es que cada época tiene su por qué. Yo coincidí durante unos años con McLaren en Reino Unido y realmente la Fórmula 1 nos ayudó a dar a conocer allí la marca Banco Santander. La repercusión fue enorme, tanto con el patrocinio de McLaren, como luego el del Gran Premio de Gran Bretaña. Y ahora mismo estamos en otra etapa vital, Santander es una multinacional que opera en muchos países y cada país adapta luego esa estrategia global a las necesidades locales. En España se asocia tradicionalmente el Santander con Alonso y Sainz y allí nuestra marca es de sobras conocida, pero fuera, a nivel internacional, cada patrocinio tiene una razón.

¿Y por qué, no necesitándolo, han querido estar siempre con los pilotos españoles?

Seguimos siendo un banco muy español y quisimos apostar por acompañar a Fernando Alonso desde McLaren a Ferrari y también a Carlos Sainz en Ferrari y ahora en esta transición a Williams.

Háblenos de esta nueva etapa como partner global del Mundial de F1.

En cada país las acciones se planifican según las necesidades, adaptándonos en cada caso. En el Circuit de Barcelona, por ejemplo, tuvimos mucha presencia a nivel de marca y estamos encantados con la predisposición de su equipo de trabajo, porque realmente nos lo puso muy fácil. Este año impulsamos muchas actividades, creamos conjuntamente con el circuito la pelouse joven, que no existía, un bono de sábado y domingo un precio muy económico para que los jóvenes pudieran acceder al gran premio. Luego también la grada de fans de Carlos Sainz. Y estuvimos en el Village de Plaça Catalunya, con el pit-stop, para que la gente pudiese probar y ver lo realmente difícil que es cambiar la rueda de un Fórmula 1.

Después de tantos años, ¿qué legado espera dejar el Santander en la F1?

La misión del Banco Santander, la razón por la cual levantamos las persianas de las oficinas y encendemos el ordenador todos los días, es ayudar a las personas y a las empresas a prosperar. Y a lo largo de la historia hemos intentado que todos nuestros patrocinios no sean tanto un acuerdo de pago para que nos pongan el logo, sino colaborar para hacer algo más grande juntos con nuestros socios. Tú me ayudas, yo te ayudo. Pasó cuando dimos nombre a la Liga Santander, con la expansión internacional, con la Fórmula 1 y con Ferrari, ayudando a intentar reducir la huella de carbono… se trata de no ser solo una marca, un espónsor, si no realmente queremos ser un partner para desarrollar y hacer crecer proyectos juntos.

¿Qué le aporta el Santander a la F1 y al deporte en general?

El Santander le aporta una historia de patrocinios en el mundo del deporte y fuera del deporte, llevamos desde la época de Banesto con el equipo ciclista, con Rafa Nadal desde 2007, con la selección en el Mundial y la Eurocopa, con Pau Gasol y su campus Barcelona… hemos estado con los deportistas más grandes de España, ahora mismo nuestros embajadores a nivel global son Rafa Nadal y Jon Rahm, por lo tanto, seguimos apostando por el talento del deportista, porque nos gusta la idea de alcanzar el éxito a través de la planificación, del trabajo diario, del esfuerzo y la innovación para intentar correr media décima más rápido… es lo mismo que nosotros aplicamos a nuestro negocio del día a día, intentar dar el mejor servicio, siendo un banco rentable para nuestros accionistas.

Y más allá ¿hacia dónde apuntan ahora mismo sus objetivos?

Apostamos por Rafa Nadal y Jon Rahm. Y apostamos por la Fórmula 1 y la música. Hace año y medio lanzamos Santander Music, un proyecto musical en asociación con Universal Studios, que ofrece preventas exclusivas, descuentos en festivales y conciertos… hemos vendido ya más de 750.000 entradas, desde Lady Gaga hasta Ed Sheeran. Y además, esta pasión por la F1 y la música son complementarias en nuestras estrategias globales.

En 2026 Madrid tendrá su Gran Premio de F1 y coincidirá con la carrera en Barcelona, que negocia ahora mismo su renovación. ¿Ve posible que España cuente con dos grandes premios en el futuro? ¿Cómo partner global de la F1 les beneficiaría?

Para nosotros sería estupendo. Tener un gran premio de Fórmula 1 es un derecho muy cotizado en muchos países y que España pudiera tener dos, en las dos grandes ciudades, Madrid y Barcelona, las dos más emblemáticas, pues sería un lujo. Para nosotros el año que viene va a ser una maravilla y ojalá dure muchos años esta situación, con un gran premio antes de verano y otro después. Quiero, espero y deseo que podamos tener dos grandes premios en España durante mucho tiempo.