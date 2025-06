Pedri y su insólito talismán: el beso a las calvas que AS publicó… y borró a las pocas horas

Este lunes el diario AS sorprendía a sus lectores con un artículo titulado “Pedri está obsesionado con los calvos” en el que desvelaba la curiosa rutina del tinerfeños, besar la cabeza rapada de un miembro del cuerpo técnico antes de cada partido para atraer la buena suerte.

La pieza describía cómo esa costumbre se habría gestado por la admiración juvenil del centrocampista hacia Andrés Iniesta y detallaba incluso su deseo de “quedarse calvo algún día” como guiño al ídolo.

Sin embargo, el texto desapareció de la web pocas horas después de publicarse sin motivo aparente y la URL original ya muestra un error 404.

Beso al utillero

El portal ElDesmarque fue el primero en recoger la información eliminada y aportar contexto adicional, citando expresamente a AS como fuente.

En su nota, explica que la filia de Pedri por las cabezas afeitadas se ha convertido en un ritual que repite “antes de cada duelo” y que se popularizó tras un vídeo de agosto de 2024 donde se le veía besando a un utillero culé.

¿Superstición o cariño?

No es la primera vez que se asocia a Pedri con esta particular manías previa a la competición.

Ahora, según el material difundido por AS y replicado por Eldesmarque, el canario habría elevado esa liturgia al terreno de la calvicie, llegando a raparse él mismo en varias ocasiones.

Protocolo

Según el protocolo sanitario de LaLiga, los futbolistas pueden mantener rutinas de contacto siempre que no supongan riesgo para la plantilla. Al no haber quejas internas y tratarse de un gesto “estrictamente personal”, no habría por qué imponer restricciones.

Entre manías y supersticiones, Pedri vuelve a copar titulares en una temporada en la que ya ha levantado tres títulos y se perfila como candidato al Balón de Oro. Sea por talento, por trabajo… o por un beso en la calva adecuada, lo cierto es que el ‘8’ azulgrana sigue tocado por la fortuna, aunque el artículo que quiso contarlo haya corrido peor suerte que él.