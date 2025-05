Jessica Bouzas: "'Estar al lado de nombres como los de Serena y Steffi es un orgullo"

Jessica Bouzas se siente como pez en el agua en los grandes escenarios del tenis mundial. Así lo volvió a demostrar este pasado lunes en la primera ronda de Roland Garros, cuando destrozó a Emma Navarro, número nueve del mundo, a la que sólo le permitió hacer un juego en todo el partido (6-0 y 6-1) algo que solo habían conseguido Serena Williams y Steffi Graf sobre la arcilla parisina ante una rival Top10.

Tras su nueva gesta en un Grand Slam, atendió a SPORT y Prensa Ibérica, con una sonrisa de oreja a oreja tras lo conseguido minutos antes. En segunda ronda se las verá con la estadounidense Robin Montgomery con la ilusión de poder llegar lejos en el prestigioso torneo francés.

P: ¿Qué tal Jessica, cómo te sientes después de la gran victoria ante Navarro?

R: Muy contenta, la verdad. Tengo que asimilar un poco todo y hablar con el equipo, pero muy contenta. Con ganas de disfrutarla y de seguir mirando hacia las rondas siguientes en este torneo.

P: Una victoria que solo habían conseguido Serena y Steffi. ¿Qué te hace sentir eso?

R: Estar al lado de nombres tan grandes es un orgullo y me hace muchísima ilusión, obviamente. Al final, esto son partidos, pero cosas que quedan para la historia se viven muy pocas veces. La verdad que estoy superfeliz.

P: ¿Estos partidos en grandes escenarios, donde siempre brillas, te ayudan a pensar que ya estás en proceso de consolidarte para subir en el ranking?

R: Obviamente, me ayudan y me motivan muchísimo. Pero también soy consciente de que el tenis es un deporte de mucha regularidad, hay que dar el 100% cada torneo, cada semana. Creo que tengo que mejorar en muchos aspectos para poder consolidarme, pero sí que me da esa motivación de saber que hay potencial y que se puede estar ahí.

P: En un año y medio has experimentado un cambio brutal. ¿Cómo lo has vivido? ¿Lo vas asimilando?

R: Creo que lo voy asimilando bien, sobre todo porque he gestionado muy bien todo esto. Estoy rodeada de un equipo espectacular donde siempre priorizamos la humildad y el trabajo diario. Al final es algo que ha pasado, que ya está, y que va a quedar en el recuerdo siempre. Nos va a motivar a seguir, pero sobre todo hay que mirar al futuro y a los siguientes torneos.

P: Siempre has confesado que Garbiñe Muguruza ha sido una de tus grandes referentes. En una entrevista reciente en SPORT comentó que tiene muchas ganas de seguirte ¿Qué sientes al saber eso?

R: Fue muy emocionante cuando la conocí en Madrid la verdad. Poder hablar un poquito con ella y que me contase sus sensaciones en esos torneos fue algo superemocionante para mí. Que me siga, que sepa quién soy... desde pequeñita era un sueño. Es algo muy guay.

Bouzas durante su partido ante Navarro / EFE

P: El pasado domingo se vivió un homenaje increíble a Nadal aquí en París. Como tenista española, ¿qué te hizo sentir? ¿Cómo lo viviste?

R: Fue muy emocionante, la verdad. También pude estar en el del Mutua Madrid Open, donde quizás lloré un poquito más. Creo que él no se merece menos. Fue un homenaje superbonito, rodeado no solo de su familia, sus amigos y su gente, sino también de otros deportistas que lo admiramos muchísimo. Es una motivación diaria, algo que queda para la historia y que jamás se va a olvidar. Nos va a seguir motivando por muchos años.

P: ¿Qué esperas de este segundo tramo de la temporada, aquí en París y lo que viene después?

R: Pues lo mismo: seguir mirando día a día, seguir trabajando. Tenemos nuevos retos por delante, sobre todo seguir mejorando. Creo que hay mucho margen de mejora y de aprendizaje, y nos centramos mucho en eso, en seguir avanzando.