Albert Ramos: "Ahora estoy disfrutando más"

Tras superar la fase previa de manera brillante, Albert Ramos se despidió de Roland Garros cayendo en primera ronda ante Casper Ruud. El tenista de Mataró anunció el pasado mes de marzo que este iba a ser su último año en activo en el circuito a sus 37 años, aunque todavía sin fecha final.

En París, tuvo el placer de jugar su último partido en un cuadro principal y pese a la derrota se marchó satisfecho de las pistas donde llegó a alcanzar los cuartos de final en el 2016.

Tras su duelo ante Ruud atendió a SPORT y Prensa Ibérica en la sala de prensa de la Philippe Chatrier.

P: ¿Qué tal Albert? ¿Cómo estás después de este último partido aquí en Roland Garros?

R: Bueno, la verdad es que me hubiera gustado ganar, como siempre, pero no ha podido ser. He jugado contra un gran rival. Al menos he podido disputar este torneo, que me hacía mucha ilusión.

P: ¿Qué representa para ti haber llegado al cuadro final en esta última ocasión aquí en París?

R: Estoy contento, porque he jugado tres partidos a muy buen nivel. Me siento muy satisfecho con el nivel de tenis que estoy mostrando últimamente. Aunque me retire, siempre intento hacerlo lo mejor posible, y la verdad es que estoy disfrutando mucho.

P: ¿Y estas victorias no te han hecho replantearte seguir un poco más?

R: Bueno, siempre está esa idea en la cabeza, ¿no? Pero como ya he comentado, el ranking es el que es. Me tocaría jugar muchos torneos Challenger, luchar mucho para volver a subir… y no sé si estoy preparado para eso, la verdad. Así que voy a seguir jugando algunos torneos para disfrutar, y al final del año se acabará.

Ramos jugó su último partido en Roland Garros / EFE

P: ¿Afrontas este año los torneos de una manera distinta, sabiendo que son los últimos?

R: Un poquito sí. Estoy disfrutando más. En este deporte, cuando las cosas no van bien y el ranking no acompaña, se sufre mucho internamente. Ahora estoy más tranquilo, más relajado, y trato de disfrutar un poco más.

P: El tenis ha cambiado mucho desde tus inicios. ¿Cómo lo has vivido tú?

R: Sí, ha cambiado bastante. Se ha profesionalizado mucho, las condiciones de juego también, las pelotas… todo ha evolucionado. No sé si todo ha sido para mejor, pero desde luego que sí, ha cambiado mucho.

P: ¿Y cómo ves el estado actual del tenis español?

R: Bueno, esa es una pregunta un poco trampa (ríe). El tenis español está muy bien porque tenemos grandes campeones, pero hay que seguir trabajando duro para que sigan saliendo más jugadores. Cuando yo empecé, éramos quince en el Top 100, y ahora hay un poco menos, así que esperemos que vuelvan a surgir nuevas promesas.

P: Nadal tuvo este año su homenaje aquí también. ¿Cómo lo viviste?

R: Muy emocionante. Creo que era lo mínimo que se merecía un jugador como Rafa, que ha dado tanto al tenis español, al tenis mundial y a Roland Garros. Me dio un poco de tristeza recordando su despedida en la Copa Davis, que no fue lo que merecía. Pero ayer lo seguí todo por televisión y fue realmente conmovedor.

P: Sobre Carlos Alcaraz, se ha hablado últimamente de las críticas respecto a cómo compagina su vida privada con la profesional. ¿Tienes alguna opinión al respecto?

R: La verdad, no tengo mucha opinión porque no he visto el documental, si te soy sincero. Pero creo que lo está haciendo muy bien. Es un gran campeón. Ha ganado cuatro Grand Slams con apenas 22 años. Me parece que tiene un entorno que sabrá guiarle bien para que siga creciendo. Por lo que lo conozco, me parece un chico excelente, con ganas de seguir ganando.

P: Para cerrar, dos últimas. ¿Con qué te quedas de cara a lo que resta de temporada?

R: Pues seguir disfrutando del tenis con más tranquilidad. Poder viajar a algunos torneos con mi familia, estar más relajado, pero con las mismas ganas de siempre.

P: ¿Y algún recuerdo que te venga ahora mismo a la cabeza?

R: (Ríe) Ahora mismo, la derrota… Pero bueno, es parte del camino.