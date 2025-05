Mbappé cierra su primer año en el Real Madrid ganando la Bota de Oro y el Pichichi

No, no ha sido el primer año en el Real Madrid que Kylian Mbappé esperaba. Llegó al club blanco, tras más de un lustro de vacilaciones, con la aspiración de ganar grandes títulos y no lo ha conseguido, teniéndose que conformar con la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, a expensas de lo que pueda ocurrir al Mundial de Clubs. Sin embargo, por mucho que sea un consuelo menor, el astro francés termina el curso con el Pichichi y la Bota de Oro en su vitrina personal.

Marcar 31 goles en 34 partidos de Liga le permiten coronarse con máximo anotador español y también como el mejor artillero de Europa. No ha sido el hombre que más goles ligueros ha marcado en el continente, un récord que ha fijado Viktor Gyokeres con sus 39 goles en el Sporting de Portugal. Sin embargo, el sistema de coeficientes que se utiliza (los goles en España se multiplican por 2, en campeonatos como el portugués por 1,5) le permiten alzarse con la Bota de Oro.

Kylian Mbappé acudió este domingo al GP de Mónaco de Fórmula 1. / GABRIEL BOUYS / POOL / EFE

Quinta Bota de Oro para el Real Madrid

Es la primera vez en su carrera que consigue ese galardón y, evidentemente, también es su primer Pichichi. Para el Real Madrid, supone la quinta Bota de Oro que gana uno de sus futbolistas, después de las tres de Cristiano Ronaldo (2011, 2014 y 2015) y la de Hugo Sánchez (1990). En el caso del Pichichi, es la 29ª vez que lo gana un jugador del Real Madrid, el club más laureado, recogiendo Mbappé el testigo de su compatriota Karim Benzema en 2022.

Mbappé, que este domingo se dejó ver en el GP de Mónaco de F1, ató su triunfo en la Bota de Oro con los dos goles que marcó contra la Real Sociedad, en la despedida de Modric y Ancelotti. Solo tenía que esperar que Mohamed Salah no realizara la hazaña de marcarle cuatro este domingo al Crystal Palace. No lo hizo. Como tampoco parece posible que Robert Lewandowski anote seis tantos esta noche contra el Athletic y convierta este texto en papel mojado. 9 de sus 31 goles los ha marcado en las cinco últimas jornadas de Liga, un 'rush' final prodigioso.

Modric y Mbappé se abrazan tras el partido contra la Real Sociedad. / CESAR CEBOLLA / AP

Brillante en goles, deficiente en asistencias

A expensas, de nuevo, del Mundial de Clubs, Mbappé ha firmado la segunda mejor temporada de su carrera en términos goleadores. A los 31 tantos ligueros ha sumado 7 en Champions, 2 en Copa, 1 en la Supercopa de Europa, 1 en la Supercopa de España y 1 en la Copa Intercontinental, hasta un total de 43. Se queda a uno de los 44 que marcó el curso pasado, en su despedida del PSG. En Liga, se ha quedado a dos de su récord de 33, fijado en la temporada 2018-19 con el PSG.

Donde no ha brillado ha sido en el apartado de asistencias. Lleva apenas 5 entre todas las competiciones, el peor registro desde su temporada de debut en el Mónaco, con 17 años. Lejísimos, claro, del asombroso récord de 26 que estableció con el PSG en la temporada 2021-22.