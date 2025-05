Mar Vázquez, una mujer trans en un podio masculino

La trans pontevedresa Mar Vázquez ya tiene su primera medalla como mujer. Y la ha obtenido en la categoría masculina. El pasado domingo, esta deportista gallega consiguió subirse a uno de los podios de la XLVII Cross María Auxiliadora de Tenerife, ya que quedó en tercer puesto en el máster 60 en la categoría masculina en la prueba los 10 kilómetros, la carrera reina de esta prueba, y en el puesto 75 de la general entre cerca de 300 participantes. Vázquez es, posiblemente, la primera mujer transgénero del mundo en subirse a un podio masculino, tras hacer la transición hace tres años y haberse sometido a seis intervenciones quirúrgicas, un proceso de tránsito en el que ha perdido la testosterona, lo que le ha supuesto la pérdida de masa muscular y la fuerza que tenía cuando era hombre.

Vázquez siempre ha defendido que las mujeres transgénero que inician su transición en la edad adulta como es su caso no deberían competir en las categorías femeninas. "Aunque en mi organismo ya no haya testosterona, aún tengo una ventaja biológica. Yo siempre digo que quien tuvo, retuvo", comenta Vázquez, que comenzó su transición en 2022, con 57 años.

Trofeo del tercer puesto en la carrera 60 10 Km categoría masculina. / FdV

"Espero subirme a más podios si las lesiones me lo permiten" Mar Vázquez

Para ella, competir en la categoría femenina sería desleal, dada esta ventaja competitiva, y a los resultados se remite: si hubiera participado en su misma modalidad, pero en la categoría femenina, hubiera quedado en el primer puesto y como quinta clasificada en la general, lo que le habría valido un premio económico.

Por esta razón, cuando, tras completar su proceso de tránsito, Vázquez decidió retomar los entrenamientos, solicitó a la Federación Española de Atletismo seguir compitiendo en la categoría masculina.

Igualdad de oportunidades

Vázquez se muestra especialmente crítica con las atletas trans que compilen en las categorías femeninas y lamenta el daño que esto hace a las personas que, como ella, han decidido salir del armario y cambiar de sexo en la edad adulta. También cree que deberían de hacerse controles de testosterona a mujeres biológicas que, como la boxeadora olímpica argelina Imane Kheliftienen altos niveles de testosterona en sangre, porque su hiperandrogenismo les da ventaja sobre sus competidoras. "Esa es una de las cosas que las federaciones deberían regular, para que el deporte sea en igualdad de condiciones y no echarnos a nosotras la culpa de todo", argumenta.

La carrera canaria ha sido la primera competición en la que Vázquez ha participado como mujer y la asume como parte de su entrenamiento. Según la atleta, se inscribió porque se encontraba de vacaciones en la isla. La atleta gallega comenzó a entrenarse hace cuatro meses, preparación que le ha servido para completar los 10 kilómetros de esta prueba en 43,54 minutos, con un ritmo de 4,37 minutos por kilómetro.

"Estoy satisfecha con el resultado, porque la prueba fue dura al no ser un trazado llano y porque solo estoy al 60 por ciento. Ya no tengo testosterona, pero he demostrado que sigo ahí y espero subirme a más podios si las lesiones me lo permiten", afirma.

Vázquez entrena con un entrenador personal cuatro veces por semana. "Pretendo rebajar esos 4,37 minutos, pero también soy consciente de que tengo 60 años", añade.

Durante su etapa en la Guardia Civil, Vázquez quedó en segundo lugar en el campeonato de maratón militar del mundo y en tercer puesto entre los españoles en la maratón de Róterdam, con una marca de dos horas, 22 minutos y 46 segundos. El deporte siempre ha sido para ella uno de sus apoyos fundamentales, junto a su pareja. Abandonar la práctica deportita y la competición nunca ha entrado en sus planes.