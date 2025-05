La Fiscalía notifica a la Generalitat Valenciana la presencia de menores en un evento liderado por Topuria en Alicante

Lío con el evento WOW 19 celebrado en Alicante el pasado sábado, en el que el campeón de la UFC Ilia Topuria fue el centro de atención, dándose un baño de masas en el Centro de Tecnificación. La Fiscalía ha trasladado a la Delegación del Consell la presencia de menores en la cita de la sociedad participada por "El Matador" por si estimara oportuno sancionar a los organizadores por incumplir la normativa de la Generalitat Valenciana, que prohíbe expresamente la presencia de niños en eventos deportivos violentos.

La sanción, en caso de haberla, solo iría por vía administrativa, salvo en el caso de una denuncia por vía penal a nivel particular, lo que todavía no ha ocurrido. Testigos presenciales han constatado la presencia en el evento WOW 19 de jóvenes sin la mayoría de edad. Aunque estos estuvieran en compañía de sus padres o de adultos a su cargo, la legislación autonómica niega la entrada de los mismos a espectáculos violentos de cualquier índole, entre los que se incluyen las veladas de boxeo y las artes marciales mixtas.

La cita deportiva tuvo una gran repercusión a nivel nacional, lo que provocó que multitud de usuarios de redes sociales compartieran contenido en sus perfiles en los que se identifica claramente la presencia de menores. Además, en la retransmisión televisiva, de la que se encargó Movistar+, se ve incluso al propio campeón hispanogeorgiano retratarse en el octógono con un niño.

¿Qué dice la normativa?

Según los testigos, se dieron cita en el Centro de Tecnificación una gran cantidad de niños menores de edad, claramente identificables, que accedieron y permanecieron en las gradas durante toda la velada. A ese mismo acto también acudió el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y su concejal de Deportes, Toni Gallego, que en ningún momento se opusieron al desarrollo normal de la actividad pese a ser contraria a la Ley 26/2018 de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia de la Comunitat Valenciana, que establece en sus artículos 70.1 y 72.1 lo siguiente: “Las personas menores de edad no podrán participar ni asistir a competiciones deportivas o espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos o psíquicos” y que “no pueden acceder ni permanecer en recintos donde tengan lugar actividades o espectáculos violentos”.

Su incumplimiento se tipifica como infracción muy grave (art. 188.5), sancionable con una multa que oscila entre los 6.000 y los 60.000 euros (art. 191). Además, el artículo 72 de dicha normativa aclara que "los menores de edad no pueden acceder ni permanecer en establecimientos y recinto donde tengan lugar actividades o espectáculos violentos denigrantes e irrespetuosos con la diversidad humana, pornográficos o de contenido perjudicial para el correcto desarrollo de su personalidad".

Si la Delegación del Consell llegara a la conclusión de que se ha producido una vulneración de la normativa autonómica de protección de la infancia, con responsabilidad administrativa para la promotora, de la que Topuria es socio. También podría considerarse un eventual déficit de control de las autoridades municipales por la presencia del alcalde y del edil de Deportes en el recinto. De no actuar podría sentarse un precedente para futuros eventos deportivos de artes marciales mixtas en la Comunidad Valenciana.

El evento WOW 19 fue un éxito de público, con más de 4.000 espectadores presentes en las gradas de un Centro de Tecnificación que no se llenó, pero se rindió al espectáculo ofrecido por el campeón Topuria, que no peleó, pero asistió junto a su amigo Omar Montes, entrando al octógono al ritmo de la Canción del Mariachi. Además de las peleas organizadas también se instaló una pantalla gigante en el exterior y diversas zonas con DJ's y photocalls para el entretenimiento de los asistentes que no pudieron (o no quisieron) ingresar al interior del pabellón.