Ducati trata de ayudar a Bagnaia a superar el impacto de Márquez

No solo Ducati, el mundo entero está preocupado por el tricampeón italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia. Todos tienen la sensación, cierta, de que el campeonísimo italiano está acusando, en exceso, la presencia, en su mismo equipo, en su mismo garaje, del catalán Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo, arrollador en este inicio de Mundial y ganador, nada más y nada menos, de siete de las ocho carreras que se han disputado en Tailandia, Argentina, Estados Unidos y Catar.

Las voces de Ducati dicen que no pasa nada, que el mejor Bagnaia está volviendo. No se atreven a decir que la prueba es su victoria en Austin, (Texas, EEUU), pues fue fruto de una caída inesperada de MM93 cuando dominaba a placer el GP, pero sí hablan de que el ‘tri’ está recuperando las buenas sensaciones con su moto, después de haber tenido un debut con las nueva-vieja ‘Desmosedici’ muy preocupante.

Una cosa está clara y de eso hemos hablado, escrito, en más de una ocasión: Ducati empieza a darse cuenta del tremendo poder, valor y capacidad de persuasión que tiene Márquez. La firma de Borgo Panigale no ha tardado demasiado en saber que lo mejor de Marc no es la telemetría que les deslumbró cuando Márquez pilotaba, el pasado año, la vieja ‘Desmo’ 23, sino su enorme inteligencia, eficacia, pericia y determinación sobre la moto.

El impacto Márquez

Se diría que, en estos momentos, el equipo que tiene en Davide Tardozzi y el ingeniero Gigi Dall’Igna a sus jefes, está más centrado en ayudar a Bagnaia a recuperarse del impacto que ha significado la llegada de Marc a Ducati, que de cualquier otra cosa. Se diría que el mayor de los Márquez se ha hecho tan fácilmente con los mandos de su nueva moto que no necesita a nadie para seguir siendo el principal favorito de cada carrera, aunque él lo siga negando.

“Lo primero que tiene que hacer ‘Pecco’ es quitarse de la cabeza a Márquez”, cuenta uno de los extécnicos más representativos de MotoGP, de visita en Jerez. “Para mí, la estrategia para recuperarse sería que Bagnaia interpretase la presencia y el poder de Marc de la misma manera que hace su hermano Àlex, que reconoce su enorme superioridad, pero no por eso deja de ser eficaz y competitivo en la pista. Es evidente que, si no puedes ganar, debes quedar segundo y eso no lo está consiguiendo ‘Pecco’. O, al menos, no en este inicio de Mundial”.

Marc Márquez, hoy, en la conferencia de prensa del GP de España. / ALEJANDRO CERESUELA

“Mi potencial”, ha explicado hoy, en la conferencia de prensa previa al Gran Premio de España, que se disputa este fin de semana en Jerez, “es lo suficientemente bueno como para plantarle cara a Marc, que está en una excelente forma y no ha tenido ningún problema en adaptarse a la moto y a su nuevo equipo”.

Bagnaia, que ha ganado las tres últimas carreras que se han celebrado en Jerez, recuerda que, el pasado año, derrotó a Márquez en Jerez, donde el ocho veces campeón del mundo consiguió acabar segundo, a 0.346 segundos, del italiano. “Aquel segundo puesto fue muy especial para mí y lo celebré, por supuesto, como si hubiese sido una victoria. Era el primer podio con el equipo Gresini y, además, mi primer podio con Ducati y en casa, ante nuestra gente. Fue precioso”.

“Mi potencial es lo suficientemente bueno como para plantarle cada a Marc, que está en una excelente forma" Francesco 'Pecco' Bagnaia

“En efecto”, sigue contando Bagnaia, “ya fue rápido el pasado año, teniendo una moto inferior, así que este año aún será más difícil superarle”, contó ‘Pecco’. Ni que decir tiene que Márquez ve como uno de los favoritos a su compañero de equipo para este fin de semana “pues ‘Pecco’ siempre ha sido rápido en Jerez, se le da muy bien”. “Sí, sí, Jerez siempre me ha gustado, desde que corrí mi primer GP, en 2011, así que debo intentar sacar mi mejor rendimiento aquí, sobre todo el sábado, pues no consigo hacer la misma carrera el sábado que el domingo”.

En la conferencia de prensa de hoy, en Jerez, todo el mundo habló de cómo se puede derrotar al mayor de los Márquez, pero nadie logró la fórmula para lograrlo. “Está un pasito por delante de todos nosotros, pero debemos seguir intentándolo y yo, desde luego, debo ser el primero en insistir”, dijo su hermano Àlex. “Insisto, ha tenido un arranque estupendo y, por tanto, hay que ponerse a su nivel, de lo contrario es imposible derrotarle”, contó Bagnaia. “Todos estamos trabajando para encontrar la manera de correr como él o ponernos a su altura, pero no es nada fácil, no”, terminó contando Franco Morbidelli, una de las sorpresa de este Mundial, junto al ‘hermanísimo’.

