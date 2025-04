Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open por lesión: "Es un palo muy duro"

Se veía venir desde el domingo, cuando Carlos Alcaraz comenzó a quejarse de su pierna derecha en la final del Barcelona Open que perdió contra Holger Rune. El paso de los días, con dudas expuestas en voz alta en varios actos promocionales, fue allanando la renuncia. Y, finalmente, Alcaraz ha anunciado este jueves que no podrá jugar por lesión el Mutua Madrid Open, torneo en el que iba a debutar este sábado.

"Es un palo muy duro", ha explicado este mediodía el número 3 del mundo en una rueda de prensa en la Caja Mágica, sede del Masters 1000 madrileño, en la que ha argumentado que su renuncia a Madrid es necesaria para poder afrontar con garantías las grandes citas del calendario. De manera especial, Roland Garros, que arranca en un mes y en el que el español defenderá la corona conquistada el año pasado.

"En la final de Barcelona, entró el fisio para tratarme el aductor y psoas derecho, pero también noté otra cosa en el isquio izquierdo. El martes me hice unas pruebas y estuvimos valorando con los médicos para ver si podía llegar a jugar en buenas condiciones y sin riesgo. He hecho todo lo posible, pero no ha mejorado mucho la cosa. Hay que escuchar al cuerpo", ha explicado Alcaraz sobre una renuncia que deja al Mutua Madrid Open sin su principal reclamo.

Objetivo: Roland Garros

El murciano, no obstante, ha tranquilizado a sus seguidores al afirmar que su presencia en Roland Garros no está en riesgo. Incluso ha dejado abierta la puerta a participar en el Masters 1000 de Roma que se disputa a partir del 7 de mayo, en función de los resultados de nuevas pruebas médicas que tiene agendadas para el próximo lunes: "Lo intentaré".

"Me jode mucho no poder jugar delante de mis amigos y mi familia aquí en Madrid. Es uno de los torneos más especiales de mi calendario, el que tengo más ganas de jugar, de los primeros que vine a ver de pequeño. Tomar esta decisión no ha sido fácil, pero tienes que mirar por tu salud y lo que te viene bien. Y un Grand Slam es un Grand Slam. Si juego aquí, a lo mejor tengo que parar varios meses porque me rompo más. Tengo que valorar el riesgo-beneficio", ha profundizado durante su comparecencia.

10 partidos en 12 días

Ha venido a explicar Alcaraz que las lesiones musculares que arrastra son gajes del oficio, consecuencia de enlazar 10 partidos en 12 días tras alcanzar consecutivamente las finales de Montecarlo y Barcelona, y que no le preocupan en el medio plazo. Algo muy diferente a la lesión de antebrazo que el año pasado le dejó fuera de Montecarlo y Roma y que le obligó a jugar con limitaciones en Madrid.

"Hemos tomado la decisión de no tomar riesgos, de no exponernos a estar jodido más tiempo de la cuenta. Había que tomar decisiones difíciles, pero es la decisión correcta. Intentaré descansar y recuperarme bien para estar en las pistas lo antes posible", ha prometido el ganador de tres Grand Slams, tras unos días en los que ha tenido numerosos actos publicitarios y mediáticos, "unos días ajetreados" que "quizá no ayudan" para sanar dolencias físicas.