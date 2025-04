El exciclista colombiano Lucho Herrera, investigado por el asesinato de cuatro de sus vecinos hace más de 20 años

Una jueza colombiana investiga al exciclista Luis 'Lucho' Herrera, campeón de la Vuelta a España de 1987, por el asesinato de cuatro de sus vecinos hace más de 20 años, en un caso ligado a crímenes prepretrados por paramilitares.

María del Pilar Bocarejo, del Juzgado Cuarto Penal con Función de Conocimiento de Fusagasugá, ciudad del departamento de Cundinamarca de donde es oriundo y reside Herrera, conocido como 'El Jardinerito de Fusagasugá', ordenó a la Fiscalía investigar al exdeportista por el caso, que se remonta a 2002, tras ser señalado por uno de los acusados.

En una sentencia anticipada a uno de los paramilitares implicados en este caso, la jueza explicó que el condenado, Luis Fernando Gómez Flórez, "realizó señalamiento directo en contra de 'Lucho' Herrera en la diligencia indagatoria del 11 de octubre de 2022", según un documento divulgado hoy por medios locales.

El caso se remonta a 2002 cuando, según la versión de Gómez, alias 'Ojitos', y de otro exparamilitar llamado Óscar Andrés Huertas, alias 'Menudencias', recibieron la orden de Martín Llanos, jefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare, de atender un encargo de Herrera.

Según Gómez, el objetivo era "mandar a limpiar (desaparecer) a una gente que era miliciana de la guerrilla" y que en realidad eran vecinos del deportista identificados como los hermanos Víctor Manuel y José del Carmen Rodríguez Martínez, Gonzalo Guerrero Jiménez y Diuviseldo Torres Vega, "desaparecidos el 23 de octubre de 2002, en circunstancias similares", señala el documento judicial.

Al parecer, la orden era quitarse de encima a los cuatro hombres a quienes Herrera supuestamente quería despojarlos de tierras para los negocios inmobiliarios que emprendió después de que se retiró del ciclismo.

Herrera niega las acusaciones

Tras conocerse la acusación, Herrera aseguró que "jamás" ha pertenecido a organizaciones criminales y dijo que está dispuesto a dar las explicaciones necesarias ante la Fiscalía. "Jamás he pertenecido a organizaciones criminales ni he pretendido causar daño a persona alguna. Mi vida la he dedicado al deporte y, tras mi retiro del ciclismo profesional, a trabajar de forma honesta", aseguró Herrera en un comunicado publicado en medios locales.

En el documento de cinco puntos, el exciclista agregó: "Rechazo de manera enfática las imputaciones que pretenden enlodar mi nombre y mi trayectoria como ciudadano, trabajador y padre de familia".

En el comunicado de hoy, Herrera enfatiza en que durante su vida como empresario y comerciante ha "sido víctima de extorsiones, amenazas y secuestros, situaciones que han sido puestas en conocimiento de las autoridades".

"En 2016 otorgué poder a mis abogados para solicitar información ante la Fiscalía General de la Nación y promover las denuncias correspondientes frente a versiones falsas y presiones indebidas", añadió Herrera.

"Tan pronto supe de la compulsa de copias, busqué la asesoría jurídica necesaria y me he puesto a disposición de la Fiscalía para brindar todas las explicaciones que correspondan conforme a la ley", dijo Herrera, que brilló en el ciclismo por su habilidad en el terreno montañoso.

Además aseguró que estará dispuesto "a ofrecer declaraciones públicas una vez conozca de forma concreta y precisa" los cargos que se le atribuyen por personas que dice no conocer y así poder demostrar su "total inocencia".

"Desde hoy, a través de mis apoderados, he manifestado ante la Fiscalía General mi voluntad indeclinable de colaborar con la justicia y atender cualquier requerimiento judicial", finalizó Herrera su comunicado.

Una carrera de éxitos deportivos

Herrera, de 63 años, fue el primer ciclista colombiano en ganar el maillot de la montaña en las tres grandes vueltas, además de conquistar la Vuelta de 1987.

El 18 de julio de 1984 se convirtió además en el primer ciclista latinoamericano en ganar una etapa en el Tour de Francia, la número 17, con llegada en Alpe d'Huez, una victoria que vistió de fiesta a Colombia y que, según dijo a EFE el año pasado, con motivo de los 40 años de esa gesta, fue algo "emocionante" pero "muy duro".