802 veces Pedro Rodríguez Ledesma. El futbolista tinerfeño más laureado de todos los tiempos traspasaba esta semana otro histórico umbral más, el de las ocho centenas de partidos oficiales disputados con las camisetas de sus cuatro equipos profesionales (FC Barcelona, Chelsea, Roma y Lazio) y la selección española; con registros de mérito hasta en tres de las mejores ligas de Europa (LaLiga, la Premier y el Calcio). Con dudas sobre la fecha en que decidirá poner a su vasta y exitosa trayectoria deportiva, donde no hay discusión posible es sobre el excelente momento de forma del isleño de Abades, que ha vuelto por sus fueros y está acreditando una extraordinaria solvencia anotadora a sus 37 años de edad. Gasolina le sobra, ¿y ganas? Pronto anunciará una decisión sin vuelta atrás.

Cuando finalmente decida colgar las botas, Pedro pasará a los anales de la historia del fútbol como el jugador que primero anotó en todas las competiciones posibles. Lo logró con el FC Barcelona, el equipo de sus amores, ahí donde pasó la mayor parte de sus días como deportista de élite. En el cuadro azulgrana fueron 321 partidos y la friolera de veinte títulos, laureles al alcance de muy pocos y que vinieron acompañados de otros más logrados con La Roja. A las órdenes de Vicente del Bosque, el canario ganó un Mundial y una Eurocopa. 65 internacionalidades con 17 dianas, algunas de ellas en los escenarios y contextos más ilustres del balompié planetario.

Acabada su singladura culé, aún hubo margen, tiempo y talento para más. Pedrito desembarcó en la Premier, donde su nombre aún luce entre el de los tres únicos españoles que vistieron la camiseta del Chelsea en más de 200 ocasiones. Solo superado por Azpilicueta y su amigo Marcos Alonso, como azul paró el contador en 206 partidos con un total de 43 dianas. Llegó entonces el momento de cambiar de país y colores para aterrizar en Italia.

Pedro Rodríguez celebra un triunfo reciente con la afición de la Lazio. | EL DÍA

También en el Calcio, Rodríguez iba a hacer historia como el primer español en jugar en los dos clubes representativos de la capital del país. Primero en la Roma (65 partidos y 17 goles) y ahora en la Lazio, donde ya es un icono con más de 169 comparecencias y una treintena de aciertos. Su gran sueño era retirarse con algún título más que sumar a su vitrina, anhelo con el que se dio de bruces justamente en su último partido, el pasado jueves en la Europa League. Todo parecía predestinado a un épico pase a las semifinales del torneo, pero el equipo de Pedro desperdició el inmejorable estímulo de forzar la prórroga con un gol en el 92’, luego su renta en el tiempo suplementario e incluso la siempre valiosa ventaja de ponerse primero por delante en la tanda de penaltis. Demasiadas concesiones en casa para quedarse sin opciones de aterrizar en la final de San Mamés, que habría sido un extraordinario broche de oro a la carrera extraordinaria de Pedrito, nombre con el que brillaba en su primera camiseta. Hacen ya 18 años de su estreno en el profesionalismo, con el dorsal 33 y el diminutivo en su espalda. Ahora que ve más cerca el final que el principio, admite que «será duro, pero llegará el momento que haya que planteárselo», afirma sobre la fecha de colgar las botas.

Por parte de la Lazio todo serán facilidades. «¿Renovación de Pedro? Es un gran profesional. Al final de temporada nos sentaremos en la mesa y veremos cuáles son las expectativas que tiene. No económicas, sino de aquello que le gustaría hacer en su vida», ha expresado el presidente del club italiano, donde el isleño es guía, referente e icono. No en vano, su camiseta está entre las más vendidas y su palmarés es motivo de orgullo para los turistas que cada día se asoman al tour para visitantes por las entrañas del Olímpico.

Lo que no deja de sorprender es su capacidad para reinventarse y seguir siendo solvente. «Este año han influido muchos factores, sobre todo que empezáramos muy bien, el grupo y también yo mismo. Soy el más viejo del equipo, pero intento ayudar igual que el resto. Me siento cómodo, cerca de los jóvenes, enseñándoles lo que sé... y ese es un poco mi rol. No es obviamente el mismo papel que antes, pero me siento importante y apreciado por los demás», revela el de Abades. «Eso es clave a la hora de rendir. Cuando llegue el momento, tomaré la decisión, pero ahora solo pienso en disfrutar; veremos hasta dónde llegamos», aduce. Cuando pare lo hará cerca de los mil partidos –ningún canario se quedó siquiera cerca– tendrá nuevos retos. Uno de ellos, su museo. «La idea es unir todas las cosas que he ido sumando: trofeos, reconocimientos, camisetas, botas... y brindárselas a la gente para que pueda verlas de cerca». Necesitará un espacio inmenso como lo será también su legado.