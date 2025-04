Arteta le echa un capote a Ancelotti: "Es una gran inspiración para mí, un ejemplo"

Mikel Arteta es un entrenador joven (43 años), pero un veterano en el mundo del fútbol, 28 años ya desde que salió de San Sebastián para firmar un contrato juvenil contra el Barça y descubrir así el fútbol de élite por dentro. Así que Arteta, claro está, no se fía del Real Madrid, por mucho que lleve semanas mostrando señales de agotamiento y que su duelo de ida de cuartos de la Champions llegue tras la derrota blanca frente al Valencia en el Bernabéu.

Por eso, no tiene dudas cuando le preguntan si la bestia es más peligrosa ahora que llega herida. "Creo que sí. No sé si nos beneficiará o no, tenemos que prepararlo de la mejor manera posible", ha concedido este lunes en la ciudad deportiva del Arsenal, lejos del Emirates Stadium que acogerá el duelo de este martes.

Sabe Arteta, en fin, que provocar al Real Madrid es el primer paso para que te gane. Y, como además de no ser conveniente no es su estilo, en la antípodas siempre del histrionismo y la trifulca, el técnico guipuzcoano se deshace en elogios hacia el club blanco y, en particular, hacia su entrenador, un Carlo Ancelotti que se encuentra en uno de los momentos más dubitativos de toda la temporada.

Elogios a Ancelotti

"Es una gran inspiración para mí. Es el entrenador con más historia en la Champions, el que más ha ganado y lo ha hecho en varios países, siempre transmitiendo una gran tranquilidad. El Madrid es un club con una gran presión y él ha hecho un gran trabajo. Es un ejemplo. Solo hay que escuchar lo que dicen de él los jugadores a los que ha entrenado", ha desarrollado Arteta, que ha ensalzado del Real Madrid su capacidad para "fijar nuevos estándares en el fútbol mundial".

El foco del técnico español, no obstante, está en su propio equipo, como es lógico. Y en el legado que puede dejar esta eliminatoria en un club como el Arsenal, que a pese a ser uno de los clubes más laureados de Inglaterra, solo ha alcanzado dos veces en la historia las semifinales de la Champions, una rareza que Arteta pretende enmendar.

La referencia histórica lleva, precisamente, al único precedente histórico entre Arsenal y Real Madrid en la Champions, aquellos octavos de final de 2006 en los que los ingleses avanzaron con un gol de Henry en el Bernabéu, el único de toda la eliminatoria.

La generación de Henry y Cesc

"Hace 20 años que no jugamos un partido como este y para nosotros es una gran oportunidad de hacer historia. Lo que logró aquella generación [llegaron hasta la final, que perdieron contra el Barça] es lo que queremos conseguir nosotros. Ha pasado mucho tiempo y el contexto es otro, pero son una inspiración para nosotros", ha apuntado Arteta sobre aquel Arsenal de Henry, Cesc, Reyes o Pirès.

"Tenemos que construir nuestra propia historia. Han pasado muchos años sin que este club haya logrado grandes cosas en la Champions y necesitamos cambiar eso", ha continuado, reclamando para ello que los "60.000 espectadores" del Emirates no solo asistan al partido, sino que también "lo jueguen".