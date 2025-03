El Real Madrid pide tiempo a Xabi Alonso tras la llamada de Brasil a Ancelotti

Ayer jueves a las 14:30 hora alemana, el panorama futbolístico internacional daba por hecho que el español Xabi Alonso confirmase su estancia en el banquillo del Bayer Leverkusen hasta junio de 2026. Un anuncio que serviría para disipar las informaciones sobre el desembarco del tolosarra en el Santiago Bernabéu, después de cerrar un preacuerdo con el club blanco, como anunció EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el pasado 14 de enero. Fuentes cercanas al técnico y al club alemán daban por hecho que Alonso confirmaría su estancia en el banquillo local del Bay Arena.

El Madrid y Xabi ganan tiempo

Sin embargo, Xabi Alonso se desmarcó a la hora de hablar sobre su permanencia en el Leverkusen este verano dejando un mensaje ambiguo que ha sorprendido a todos. “No hay nada que decidir. Estamos todos concentrados en la temporada y en los partidos que vienen. No queremos dejarnos distraer por otras cosas”, apuntó el donostiarra, que una vez más no cerró la puerta a una hipotética salida del club teutón este verano camino del Real Madrid. Pese a tener contrato con el Bayer Leverkusen hasta junio de 2026, Xabi fue evasivo en sus respuestas. Preguntado sobre las razones que lo movieron en la temporada pasada a anunciar su continuidad y los motivos que han provocado que no lo haga ahora, se limitó a apuntar: “La situación es diferente”.

La realidad es que en el Real Madrid se daba por hecha la continuidad en el banquillo de Carlo Ancelotti, que tiene contrato hasta junio de 2026. Carletto ha sido capaz de sortear una de las campañas más complicadas en su etapa como entrenador del Real Madrid, superando el lastre de las lesiones y la falta de compromiso colectivo de sus estrellas en el primer tramo de la temporada. Algo que ha logrado revertir hasta el punto de convertir esta campaña en la mejor de su segunda etapa en el banquillo del Bernabéu manteniendo al equipo en la lucha por la Champions, la Liga y la Copa. En las oficinas del club se daba por hecho que el italiano no se movería del banquillo, lo que cerraba la puerta a Xabi Alonso, quien hoy debía anunciar su continuidad un año más en el Leverkusen. Sin embargo, la llamada desesperada a Ancelotti de la Confederaçao Brasileira de Futebol después de que Brasil fuera goleada por Argentina (4-1) ha tenido un efecto dominó paralizado todo. Los brasileños insisten en que el de Reggiolo sea su seleccionador el próximo Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Oferta que, esta vez, tiene fecha de caducidad porque Brasil, que está en peligro de quedar fuera de la cita mundialista, no puede esperar al técnico del Real Madrid más allá de este verano. También aparece en las quinielas Jorge Jesús, que ya ha comunicado que estaría dispuesto a asumir el cargo.

No es ninguna sorpresa que en el Real Madrid algunos dirigentes de la cúpula blanca apuestan por la salida del italiano y la llegada de Xabi Alonso. Y esta reciente llamada de Brasil a Ancelotti ha cambiado el panorama notablemente. En el club blanco creen que la oferta que recibirá Ancelotti será “muy atractiva” y que esta vez tendrá que comunicar su decisión de aceptarla o no con cierta prestancia. Entienden en el Bernabéu que Carlo esperará a la resolución del curso para decidir si acepta el ofrecimiento de la CBF para convertirse en seleccionador de Brasil, lo que supondría el colofón a una carrera plagada de éxitos en clubes, pero sin experiencia a nivel de selecciones.

Este nuevo escenario es el que habría provocado una llamada desde la cúpula del Real Madrid al entorno de Xabi Alonso para pedirle que no cerrase la puerta a su posible desembarco en el Real Madrid este verano. Lo que explicaría el giro de guión protagonizado por el tolosarra en la rueda de prensa de este jueves. Alonso, pese a estar representado por el agente Iñaki Ibáñez, está vinculado a la agencia 'Best of you', que lidera el que fuera exjefe de comunicación del Real Madrid, Óscar Ribot. Este experiodista mantiene una relación estrecha con Florentino y con su hijo ‘Chivo’, quien no figura en el organigrama de la agencia, pero se deja ver por sus oficinas. Quienes sí aparecen en el organigrama de 'Best of you' y entre sus representados son nombres cercanos a los despachos del Bernabéu y a Xabi Alonso como los hermanos Granero, Álvaro Arbeloa, o personas estratégicamente cercana a medios de comunicación como Carlos Vanaclocha o Marcos López. Esto explica por qué en el mercado futbolístico se considera a esta agencia casi una filial del Real Madrid. Xabi aparece en el porfolio de entrenadores de la agencia como entrenador.

El dilema de Carletto: ¿Real Madrid o Brasil?

Desde el entorno de Ancelotti, que hablará este viernes en la rueda de prensa previa al partido que medirá el sábado al Leganés en el Bernabéu (21:00), se insiste en el mensaje que ha enviado el italiano cada vez que se le ha preguntado por su futuro. “El objetivo es alcanzar los cuatro años de Florentino y hacer una despedida juntos con todo el cariño del mundo”, apuntó en su día. Para puntualizar semanas más tarde: “La fecha de mi salida del Real Madrid no la voy a decidir yo nunca”. Pero esto último, afirman fuentes del Bernabéu consultadas por este medio, “ha cambiado y ahora la pelota está en el tejado de Ancelotti. Él debe decidir si seguir un año más en el Madrid o marcharse con honores al final de temporada, en la que aún puede ganar todo, y convertirse en seleccionador de Brasil durante un Mundial”.

Si este jueves medio mundo esperaba la comparecencia de Alonso, este viernes todas las miradas estarán puestas en la rueda de prensa de Ancelotti en Valdebebas, especialmente después de que Xabi no aclarase ayer era su futuro a corto y medio plazo. Suele decir Florentino Pérez que hay jugadores que se han ganado el derecho a decidir su destino tras completar una brillante trayectoria como Benzema o Sergio Ramos, que decidieron irse. Parece claro que nadie realizará un solo reproche a la decisión que tome Carletto, bien sea quedarse en el Real Madrid y cumplir su último año de contrato, o marcharse a Brasil para dirigir a la pentacampeona en un Mundial. Algo que en el Bernabéu no verían como algo descabellado, por eso han pedido a Xabi Alonso que gane tiempo.