Flick se enoja por la fecha del duelo con Osasuna: "No estoy contento, no es el mejor día, pero no buscamos excusas"

Con Pau Cubarsí, que será suplente, pero sin Raphinha, masacrado por Argentina en el estadio Monumental (4-1), y sin Araujo, que llegarán hoy, ha preparado Hansi Flick el duelo contra Osasuna. Un enfadado Flick porque no entiende que este partido se juegue en contra de la opinión de ambos clubs. "No estoy contento, no es el mejor día, pero jugamos", ha dicho el alemán.

Es el partido que se tuvo que aplazar por el fallecimiento de Carles Miñarro, el doctor azulgrana del primer equipo. Es, además, el encuentro en el que si el conjunto de Flick es capaz de ganar abriría un hueco de tres puntos con el Madrid en la Liga. Y de siete sobre el Atlético.Se quejó el técnico del Barça de ese calendario, pero no amenazó con no presentarse como sí hizo Ancelotti cuando reprendió a LaLiga por el calendario que le había diseñado.

"No ponemos excusas", ha dicho un enojado Flick, dolido porque LaLiga le ha obligado a jugar este partido en una fecha que no era la más adecuada. "Si ganamos mañana y logramos los tres puntos será la reacción perfecta para esta situación", ha dicho el técnico alemán, quien ha confirmado que ni Raphinha ni Araujo están en condiciones físicas adecuadas para enfrentarse al conjunto navarro. "Sí, es complicada la Liga. Es complicada, no diría más", ha comentado al ser cuestionado por las diferencias en la organización de la Bundesliga.

Al ser preguntado si podía recordar su reacción cuando recibió la noticia de que se debía jugar este jueves, pese a que Barça y Osasuna estaban de acuerdo en no hacerlo, Flick ha sido contundente. "No quiero hablar de mi reacción, no fue nada buena. Se decidió, debemos aceptar, no podemos cambiar. El club no puede cambiar, eso es algo de la UEFA o FIFA deben poner un límite para que los jugadores descansen", ha comentado Flick.

Un calendario sin descanso

"La Liga dice que debemos jugar, pues nosotros decimos que sí. ¿Ancelotti y no presentarse? Nosotros somos el Barça y no el Madrid. Somos el Barça", ha dicho Flick, quien ha recordado que "luego tenemos un partido con el Leganés y es a las nueves. Siempre jugamos a las nueve, siempre llegamos tarde después y complica la recuperación. No estoy contento con la situación, cuando lo ves en otras Ligas es totalmente diferente aquí", ha añadido indicando que tanto "Lewandowski como Ferran están en forma, por lo que no nos podemos quejar".

En su análisis, Flick ha dicho que no piensa en la gran rivalidad del fútbol español. "·Esto no es Madrid contra Barça, es para proteger el equipo español para que tenga éxito, pero yo no lo puedo cambiar. Es tan solo mi opinion, la doy porque soy el entrenador, no quiero poner excusas, el equipo esta preparado, iremos a por todas", ha explicado precisando que eliminar las prórrogas en torneos como la Nations League sería una buena decisión.

"Los jugadores están bien, todos disponibles para el partido y que jugar partidos dos o tres días no es difícil para ellos", ha revelado Flick después de una reunión que ha mantenido con su staff. "Nuestros centrales titulares serán Iñigo y Eric, es bueno que Pau descanse dos o tres días más. Solo si lo necesitamos jugaría”, ha indicado el entrenador azulgrana, asumiendo que el duelo contra Osasuna abre un calendario denso donde se juega todo: Liga, Copa (la vuelta con el Atlético será el miércoles 2 de abril con el recuerdo del 4-4 de la ida) y Champions, con el doble choque contra el Borussia Dortmund.