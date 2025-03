La Federación de Fútbol revisa la selección de sedes del Mundial tras retirar a Vigo de la lista de elegidas

Dos frases bastaron a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para liquidar las aspiraciones de Vigo a ser una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2030. "Mediante la presente le informamos que la sede que representa no ha sido seleccionada para formar parte del dossier de la candidatura a la FIFA World Cup 2030. Muchas gracias por el trabajo realizado durante estos dos años, por vuestra colaboración y dedicación". El correo electrónico, dirigido a Alcaldía y al que ha tenido acceso Faro de Vigo, es del 19 de julio de 2024 y no lleva firma. Lo que no sabía el gobierno local —y no conoció hasta ayer, que lo desveló el periódico El Mundo— es que Balaídos sí había entrado en el grupo inicial de estadios elegidos, del que fue finalmente apartado con una corrección de criterios que nadie ha explicado.

La cúpula actual de la RFEF, presidida por Rafael Louzán, anunció un "análisis" del proceso para determinar por qué se cambiaron las puntuaciones, por qué Vigo acabó fuera de la lista definitiva y si alguien la alteró de forma espuria. "No ha habido, hasta donde sabemos, una intencionalidad para sacar a nadie" de la nómina de 11 sedes enviadas finalmente a la FIFA, aseguran desde el entorno de la Federación, pero añaden "no sabemos cómo se hicieron las cosas". El departamento de Compliance de la RFEF —responsable de verificar las buenas prácticas en la gestión— es el encargado de esta evaluación extraordinaria.

Las dudas

Fuentes oficiales de la Federación aseguran que hubo al menos cinco borradores con las sedes elegidas, de los que solo se conocen —por lo pronto— dos de ellos. Y confirman que Vigo estaba incluida en la primera criba, elaborada y firmada el 25 de junio de 2024. La última, datada el 27 del mismo mes, ya situaba a Balaídos en la posición número 12, por detrás de Anoeta (estadio de la Real Sociedad, en San Sebastián) y fuera de los elegidos. El hecho es que, al margen de esta corrección o revisión confidencial de las puntuaciones, la única explicación que aportó la RFEF entonces a Praza do Rei fue que la candidatura olívica suspendía en la parte económica. "Una vez analizados los datos y los requisitos exigidos por la FIFA, la propuesta de Vigo ha obtenido una puntuación inferior al resto de las sedes presentadas. En concreto [...] ha obtenido resultados más bajos en la valoración de la estructura financiera". La RFEF nunca facilitó al Concello la revisión del expediente. Y el supuesto déficit de Vigo en la parte económica no fue impedimento para que sí entrara en la primera selección, firmada y justificada con su acta.

Se da la circunstancia de que Vigo es una de las ciudades españolas más saneadas desde el punto de vista financiero, en contraste con otras urbes con una formidable deuda y cuyos estadios han sido elegidos. Y en contraste también con otros casos que, sin tener financiación, deben construirse desde cero. Así, es público que el nuevo campo de Riazor, por ejemplo, no cuenta a día de hoy con una garantía de financiación, ni pública ni privada. Nadie se ha ofrecido a pagar los más de cien millones que, según María Pita, costará la remodelación íntegra del estadio. A Coruña no es el único ejemplo de fragilidad del músculo financiero.

"¿Por qué Vigo se quedó fuera si estaba elegida? ¿Quién lo cambió?" Abel Caballero — Alcalde de Vigo

Al margen de este motivo, el de la "valoración de la estructura financiera", la RFEF no aportó a Vigo ninguna explicación adicional de su exclusión de las sedes. Según el gobierno vigués, los criterios que se fueron añadiendo durante el proceso de evaluación —desde el tamaño del estadio hasta una supuesta alineación necesaria con las federaciones autonómicas— nunca figuraron en los pliegos, sino que solo fueron enumerados por distintos actores en declaraciones a medios de comunicación.

"¿Por qué se quedó fuera Vigo si estaba entre las seleccionadas por el equipo técnico? Nadie nos dice quién hizo este segundo listado. ¿Se reunió el comité técnico? ¿Quién cambió criterios? Es opacidad y oscurantismo, lo que vengo denunciando desde hace casi un año", exhortó ayer el alcalde, Abel Caballero. "Quiero las actas firmadas telemáticamente, porque no me fío nada".

Listado inicial y definitivo de puntuaciones publicado por "El Mundo" / El Mundo

Desde la RFEF se ha desplegado un cordón sanitario respecto a las decisiones adoptadas por la anterior presidencia. Conviene recordar que, para cuando se elaboraron los listados definitivos —los cinco, que se sepa— y se hizo pública la selección final de sedes, el 19 de julio de 2024, la Federación estaba en situación de interinidad, descabezada, tras la salida de Luis Rubiales y la inhabilitación de Pedro Rocha. El exfutbolista Fernando Sanz formaba parte de aquel comité evaluador, junto con Manuel Lallinde, Jorge Mowinckel o María Tato. Todos, a excepción de esta última, fueron despedidos a la llegada de Louzán. "No sabemos cómo se hicieron las cosas", constatan desde el nuevo equipo de la RFEF. Eso sí, las fuentes oficiales insisten en que todas las actas del comité evaluador fueron firmadas y validadas por la representación del Gobierno.

La decisión, de Las Rozas

Pero en el Ejecutivo también se desmarcan de la decisión final. "Corresponde a la Real Federación Española de Fútbol ofrecer esas explicaciones puesto que la decisión [...] fue adoptada desde el ámbito federativo". También la FIFA, a quien Faro de Vigo consultó este lunes, circunscribe la elaboración de la selección final al criterio exclusivo de la Federación española. "Ellos lideran el proyecto".

La RFEF dará a conocer las conclusiones de esta especie de auditoría "en unos días" y, en todo caso, insisten en que el listado de las 11 sedes (Santiago Bernabéu, Metropolitano, San Mamés, Camp Nou, La Cartuja, Gran Canaria, Cornellà-El Prat, La Rosaleda, La Romareda, Riazor y Anoeta) dependerá, en última instancia, de la FIFA. Defiende, de hecho, que el equipo de Louzán "está recopilando toda la documentación para que tanto Valencia como Vigo puedan ser consideradas por FIFA como sedes", lo que elevaría los estadios españoles a 13. El CSD también apuesta por ampliar el listado.

Rueda pide explicaciones y el PP las puntuaciones

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, instó ayer a la cúpula de la Federación Española de Fútbol a aclarar cómo fue el proceso de valoración y de selección de los estadios candidatos a ser sedes del Mundial 2030 y, si se produjeron cambios de última hora, cómo y por qué se hicieron. "Las explicaciones, que creo que hay que darlas, tendrán que darlas los responsables de hacer esa valoración", aseguró a la conclusión del Consello de la Xunta. Rueda también recordó su "disponibilidad a colaborar, dentro de unas condiciones que se ponían, en la financiación de las sedes que se decidieran para Galicia".

Más contundente fue el Partido Popular de Vigo. "Reclamamos y volvemos a reclamar que se publiquen esas puntuaciones [de los estadios aspirantes]. El PP de Vigo insiste en defender a la ciudad como sede del Mundial. Nuestro pronunciamiento es público y oficial desde hace meses. Y yo misma me he encargado de reivindicarlo en múltiples entrevistas. a pesar de las carencias que sabíamos que tenía el proyecto presentado por el Gobierno local de Vigo", aseguró Luisa Sánchez.